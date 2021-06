Effet Covid: les produits d’immunité ayurvédique demandent un pic à Delhi, Mumbai et Bangalore lors de la 2e vague

in

Pour tenter de renforcer leur immunité au milieu de la pandémie de coronavirus, les habitants des villes métropolitaines telles que Delhi, Mumbai et Bangalore se sont tournés vers l’Ayurveda qui a vu une demande accrue de produits de renforcement de l’immunité ayurvédique, selon les statistiques publiées par Kapiva qui est une marque de produits ayurvédiques . Pour le premier semestre 2021, au niveau des États, la croissance la plus élevée a été enregistrée au Maharashtra (31%) suivi du Karnataka (10%) et de Delhi (10%).

La hausse de la demande a été particulièrement perceptible au cours des mois de mars et avril alors que le pays subissait le pire de la deuxième vague de coronavirus. Au cours des deux mois, la demande de jus de renforcement de l’immunité ayurvédique parmi les habitants de Delhi a augmenté de 100%. De même, la consommation de boosters d’immunité chez les habitants de Mumbai et de Bangalore a augmenté respectivement de 30% et 20% au cours de la même période, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Alors que les cas de coronavirus augmentaient à travers le pays avec une large transmission locale au cours de la deuxième vague, les gens ont augmenté leur apport de rappel d’immunité à titre préventif. La hausse de la demande de boosters d’immunité ayurvédique a également été enregistrée dans un certain nombre de villes de niveau 2 au cours de la même période. Les villes de niveau 2 qui ont enregistré une hausse de la consommation de ces produits comprenaient Lucknow, Thane, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Indore, Guwahati, Vadodara, Ludhiana, Patna, Dehradun, Ranchi, Varanasi, Meerut, Raipur, Agra, Jamshedpur, Mohali et Allahabad, entre autres, avec un grand nombre de ces villes qui sont devenues des villes à forte charge de coronavirus au cours de la deuxième vague.

Commentant l’augmentation de la demande de produits ayurvédiques, Ameve Sharma, co-fondateur de Kapiva, a déclaré que les statistiques reflètent le changement notable dans le comportement des jeunes Indiens et leur inclination envers les produits ayurvédiques. Sharma a ajouté que l’augmentation de la demande dans les petites villes indique le potentiel de l’industrie ayurvédique à l’avenir.

