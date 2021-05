Effet Covid: une économie affaiblie ne peut pas créer d’emplois, le taux de chômage au plus haut de 19 semaines

KR Shyam Sundar, professeur au XLRI et spécialiste du marché du travail, a déclaré que depuis qu’environ 21 États ont eu recours à des restrictions, y compris des couvre-feux plus stricts, il était naturel que le taux de chômage urbain franchisse le seuil à deux chiffres.

Le taux de chômage de l’Inde a atteint un sommet de 19 semaines de 8,67% au cours de la semaine terminée le 9 mai, reflétant l’incapacité croissante de l’économie à créer des emplois. Le taux de chômage a été plus grave dans les villes – l’emploi urbain a augmenté de 164 points de base pour un niveau inquiétant de 11,72% au cours de la dernière semaine sous revue, par rapport à la semaine précédente.

Il y a eu en fait une augmentation régulière du chômage ces derniers mois – le taux pertinent atteignant un sommet de quatre mois de 7,97% en avril contre 6,5% en mars, 6,89% en février et 6,52% en janvier.

Selon les données publiées par le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), le taux de chômage rural est resté presque statique – il était de 7,29% pour la semaine terminée le 9 mai contre 7,35% une semaine plus tôt et 8,58% pour la semaine terminée en avril. 4.

Le PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré à FE: «Le verrouillage en soi ne provoque pas d’augmentation du chômage, il empêche seulement les gens d’aller travailler. Le verrouillage entraîne une contraction de l’économie et, par conséquent, les possibilités d’emploi se réduisent. » Dans les semaines à venir, a-t-il dit, l’évolution du taux de chômage dépendra entièrement de l’étendue du contrôle de la pandémie de Covid-19. «Si le virus est maîtrisé, la situation peut s’améliorer. Mais cela continue de causer des dommages, puis l’économie se contractera et cela aura à nouveau un impact négatif sur le taux de chômage », a déclaré Vyas.

«Cependant, étant donné la migration inversée signalée en provenance d’États comme le Karnataka, Delhi et même le Kerala, les taux de chômage urbain pourraient être beaucoup plus élevés que ce que les données CMIE pourraient détecter. Dans un contexte de baisse des prélèvements pour les emplois MGNREGA dans l’Uttar Pradesh et compte tenu du fait que la deuxième vague de Covid est plus présente dans les zones rurales que la première vague, les taux de chômage rural pourraient également être plus élevés que ceux rapportés par CMIE », A déclaré Sundar.

Le taux de chômage de l’Inde a atteint son sommet de 27,11% pour la semaine terminée le 3 mai de l’année dernière; mais il a commencé à baisser pour s’établir à 4,66% pour la semaine terminée le 17 janvier 2021. Il a commencé à se redresser depuis, mais pas progressivement.

