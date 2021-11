Effet de base décroissant : les recettes fiscales directes en baisse d’un cinquième en octobre

Des revenus solides ont aidé le Centre à contenir son déficit budgétaire au premier semestre de l’exercice en cours à 35% du budget prévisionnel annuel (BE) contre 114,8% il y a un an et 92,6% au cours de l’exercice 20.

La croissance des recettes fiscales a dépassé d’autres indicateurs macro-économiques, mais il semble que la tendance touche à sa fin, avec l’épuisement de l’avantage d’une base faible. La cagnotte fiscale du Centre s’est gonflée ces derniers mois, ce qui lui procure un grand réconfort alors qu’il préside à une économie qui est toujours en train de se redresser.

Les perceptions brutes d’impôts directs (nets des remboursements, mais avant la dévolution aux États) ont augmenté de 70 % sur un an en avril-octobre de l’exercice en cours pour atteindre 6,45 lakh crore, selon les données recueillies par FE. Cependant, le taux de croissance a ralenti au fil des mois. Sur une base annuelle, ces collectes ont augmenté de 103 % sur un an en juillet, 66 % en août, 59 % en septembre, mais ont connu une baisse de 21 % en octobre, reflétant l’essoufflement de l’effet de base faible. Le recouvrement des impôts s’était amélioré au cours de la période de l’année dernière, après la levée du verrouillage induit par Covid.

Les impôts anticipés au premier trimestre (à payer le 15 juin) et au deuxième trimestre (à payer le 15 septembre) ont augmenté ensemble de 56% sur un an pour atteindre Rs 2,53 lakh crore et en hausse de 15% par rapport à la période correspondante de l’exercice 20. De plus en plus de contribuables paient désormais des impôts sur le revenu à temps en raison d’une meilleure conformité facilitée par les règles de retenue à la source (TDS) et de perception de l’impôt à la source (TCS).

Les perceptions nettes (post-dévolution) doivent avoir augmenté à un rythme encore plus élevé en avril-octobre, étant donné que le recours plus important aux taxes et aux surtaxes a permis ces dernières années que les recettes fiscales nettes du Centre augmentent plus rapidement que ses recettes brutes (pré-dévolution) reçus fiscaux.

En fait, les perceptions brutes d’impôts directs au cours des sept premiers mois de l’exercice 22 étaient de 23% plus élevées que pendant la période correspondante de l’année pré-pandémique, l’exercice 20. Le Centre avait ciblé une croissance annuelle de 17% des recettes brutes d’impôts directs pour atteindre l’objectif budgétaire FY22 de Rs 11,08 lakh crore.

Même les collectes d’impôts indirects augmentent rapidement. Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) se sont élevées à 1 30 127 crores de roupies en octobre (ventes de septembre), le deuxième plus gros rattrapage de l’histoire de la taxe indirecte globale qui a été lancée en juillet 2017. Les recettes de la TPS pour octobre étaient de 24 % supérieurs à ceux du même mois de l’EX21 et de 36 % par rapport au niveau du mois correspondant de l’EX20.

Une plus grande formalisation de l’économie, permise par la démonétisation, la TPS et une série de mesures anti-évasion ont stimulé la conformité et les recettes fiscales. Ainsi, les indicateurs – les recettes fiscales et le marché boursier – affichent une croissance plus rapide que ne le suggèrent d’autres indicateurs macro-économiques.

Selon des sources officielles, le recouvrement des impôts directs bénéficierait d’un nouvel élan dans les semaines à venir grâce au lancement de la déclaration annuelle d’information (AIS) des contribuables détaillant leurs transactions financières. Cette base d’informations donne un message subtil aux contribuables pour qu’ils acquittent volontairement les impôts dus.

Le 1er novembre, le service de l’impôt sur le revenu a déployé le nouvel AIS sur le portail de conformité, qui fournit une vue complète des informations à un contribuable avec une possibilité de capturer les commentaires en ligne. L’AIS est plus complet que l’ancien formulaire 26AS car il contiendra plus d’informations sur les transactions financières des contribuables au-delà des transactions TDS et TCS.

Concernant la croissance des recettes fiscales dépassant les performances économiques globales, le secrétaire au revenu Tarun Bajaj a récemment déclaré à FE qu’une combinaison de facteurs, notamment une tendance à une plus grande formalisation – et une bien meilleure conformité augmentait les revenus.

«Nous avons collecté de nombreuses informations (sur les profils de revenus probables basés sur les habitudes de dépenses et les ventes) sur les contribuables, et nous les leur reproduisons, les obligeant à payer volontairement les impôts (totalement). Nous avons assuré une meilleure conformité », avait déclaré Bajaj.

Par ailleurs, un autre responsable a déclaré à FE que les recettes fiscales nettes du Centre (réductions des droits d’accise sur l’essence et le diesel qui coûteront probablement au gouvernement 65 000 crore de roupies) pourraient dépasser l’objectif budgétaire d’environ 2 lakh crore de Rs au cours de l’exercice 22, couvrant en grande partie les dépenses fiscales supplémentaires. le coût des mesures de relance annoncées par le gouvernement jusqu’à présent.

L’élargissement de l’assiette fiscale de la taxe sur les produits et services (TPS) a également contribué à augmenter les impôts directs. Étant donné que les renseignements sur la TPS sont partagés avec le service de l’impôt sur le revenu, il est maintenant plus difficile pour les contribuables de se soustraire à l’impôt ou de sous-payer les impôts.

Selon l’économiste en chef de l’agence de notation Icra, Aditi Nayar : « Selon notre évaluation, le déficit budgétaire du GoI pour l’exercice 22 sera probablement inférieur au budget, dont l’ampleur dépendra de l’ampleur des flux de désinvestissement qui seront finalement réalisés. Nous nous attendons à ce que le déficit budgétaire du GoI s’élève à 13,8 à 14,8 billions de roupies, soit 6,0 à 6,5 % du PIB au cours de l’exercice 2022, par rapport aux 15,1 billions de roupies budgétisés.

Commentant le plan d’emprunt H2 annoncé le 27 septembre, l’économiste en chef d’India Ratings, Devendra Kumar Pant, a récemment déclaré : 1,82 lakh crore). Avec un excédent de trésorerie aussi énorme avec la RBI, le Centre est sur un guichet solide pour améliorer les dépenses ou réduire les emprunts sur le marché. » Le déficit budgétaire devrait être de 6,6% du PIB pour l’exercice 22 contre 6,8% pour BE, avait déclaré Pant.