Effet de la FMH : la catégorie mourante des comprimés est ravivée à mesure que la demande augmente

Pour la première fois depuis 2016, les livraisons de PC de l’Inde ont dépassé 4,1 millions d’unités en avril-juin 2021, signalant le retour du marché aux niveaux d’avant Covid alors que le travail à domicile (WFH), l’apprentissage à distance et la transformation numérique en cours dans tous les secteurs ont stimulé la demande, les études de marché a déclaré la firme Canalys.

La pandémie a non seulement accru la demande d’ordinateurs portables et de bureau, mais a également ressuscité la catégorie mourante des tablettes, qui a enregistré son meilleur trimestre (T2 2021) au cours des cinq dernières années.

Les livraisons de PC en Inde ont augmenté de 43 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021 pour atteindre 4,1 millions d’unités, dont un demi-million d’ordinateurs de bureau, 2,5 millions d’ordinateurs portables et 1 million de tablettes. Presque toutes les catégories ont augmenté de pourcentages à deux chiffres en glissement annuel, principalement en raison d’une performance médiocre au deuxième trimestre 2020, lorsque l’ensemble du pays était en confinement, bravant la première vague de Covid.

« Les expéditions d’ordinateurs portables, la catégorie la plus importante en volume, ont augmenté de 43 % par rapport au deuxième trimestre 2020. Les tablettes ont également connu l’un de leurs meilleurs trimestres depuis 2016, avec une croissance des expéditions de 52 % en glissement annuel. Les livraisons d’ordinateurs de bureau ont augmenté de 23% », a ajouté le cabinet d’études de marché.

L’analyste de recherche Canalys, Ashweej Aithal, a déclaré que le marché était enfin revenu aux niveaux d’expédition d’avant Covid. « Alors que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables n’ont pas vraiment connu une augmentation importante des expéditions, les tablettes sont beaucoup plus demandées qu’auparavant, ressuscitant ce qui était une catégorie en voie de disparition en Inde. Le mérite en revient à l’apprentissage à distance, ainsi qu’à la transformation numérique accélérée de plusieurs industries et processus. »

Pour le second semestre, il a déclaré que Canalys était optimiste quant au marché indien des PC, car les principaux appels d’offres gouvernementaux et éducatifs, qui avaient été suspendus en raison de la vague de variantes de Covid Delta, sont désormais ré-appelés.

Cependant, par rapport aux marchés occidentaux, la demande à long terme en Inde reste faible. Alors que Covid a légèrement contribué à faire bouger les choses en ce qui concerne la pénétration des PC, il n’a pas été en mesure de générer beaucoup de demande, car une grande partie de la population considère toujours les PC comme un luxe, pas un must. En plus de cela, l’Inde a également certains des taux de pénétration du haut débit les plus faibles au monde. Bien que les perspectives à long terme pour les PC en Inde soient toujours positives, elles ne vont pas éclipser les États-Unis ou l’Europe occidentale, a déclaré Aithal.

En termes de marques, HP a maintenu sa position de leader avec des livraisons en hausse de 54% sur un an au T2 2021. Il a réussi à consolider sa part de marché en doublant sur les produits grand public. Lenovo a terminé deuxième avec une croissance stable de 3 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021. Cette croissance plus lente que la moyenne s’explique en partie par ses solides performances au deuxième trimestre 2020, lorsqu’il a mieux géré sa chaîne d’approvisionnement que ses concurrents et assuré des ventes saines sur le marché.

Dell est arrivé en troisième position avec une part de marché de 12,8%, en croissance de 40% par an. Dell était suivi par Samsung et Acer, avec des parts de marché de 9,8 % et 8 %, respectivement.

