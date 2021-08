Effet de levier 100X et bonus de dépôt de 100% jusqu’à 10 BTC

Avis de non-responsabilité : le texte ci-dessous est un communiqué de presse qui n’a pas été rédigé par Cryptonews.com.

Connaissez-vous l’ADA ? En tant que l’une des 3 principales crypto-monnaies, ADA est préférée par la plupart des commerçants pour son potentiel élevé, attirant de plus en plus de commerçants pour y investir. Conformément aux besoins des commerçants, Bexplus a intégré ADA (Cardano) pour diversifier les portefeuilles d’utilisateurs.

Depuis sa création, Bexplus a pour objectif de maximiser et de protéger les profits de ses utilisateurs. Afin d’aider les commerçants à gagner plus, Bexplus propose aux commerçants 2 avantages – un bonus de dépôt de 100% et un portefeuille avec un intérêt annuel de 21% ; 3 outils – Effet de levier 100X, un compte démo et une application mobile.

Bénéfices

Bonus de dépôt de 100 %



Bexplus offre un bonus de dépôt de 100% à chaque commerçant pour plus de profit. Par exemple, si vous déposez 1 BTC, 2 BTC seront crédités sur votre compte. Veuillez noter que le bonus peut aller jusqu’à 10 BTC pour chaque dépôt. Le bonus ne peut pas être retiré, mais les traders peuvent l’utiliser comme marge pour ouvrir des positions plus importantes et ainsi réaliser plus de profit. Les gains obtenus avec le bonus peuvent être retirés.

Portefeuille avec jusqu’à 21% d’intérêt annuel

Les prix montent, les prix baissent, mais le portefeuille Bexplus sert à protéger et à augmenter vos actifs. Si vous souhaitez faire une pause dans le marché de la cryptographie en constante évolution, vous pouvez vous tourner vers le portefeuille d’intérêts Bexplus. Fournit un intérêt annualisé de 21 %. Autrement dit, si vous déposez 1 BTC, vous obtiendrez 1,2 BTC un an plus tard. De loin, c’est à peu près le plus grand intérêt de l’industrie.

Avec un effet de levier 100x appliqué, vous pouvez utiliser 1 BTC pour ouvrir une position de 100 BTC en prenant une position longue (prédisant que le prix du BTC augmentera) ou courte (prévoyant que le prix du BTC baissera).

Par exemple, dans le trading au comptant, si vous achetez 1 Bitcoin au prix de 50 000 USD et qu’il monte à 55 000 USD, vous n’obtiendrez que 5 000 USD de profit. Tant que vous êtes chez Bexplus, si vous investissez dans 1 BTC au même prix avec un effet de levier 100x et que le prix du Bitcoin augmente à 55 000 $, vous avez une chance de réaliser un profit de 500 000 $ ((55 000-50 000) * 100 = 500 000 $).

Bexplus fournit un compte démo, qui simule exactement le trading réel. Par conséquent, avec le compte démo, les traders peuvent être plus faciles à mettre en pratique leurs stratégies sans aucun risque. Il y a 10 BTC rechargeables sur le compte démo pour que les traders s’entraînent autant qu’ils le souhaitent.

L’application haut de gamme Bexplus intègre toutes les fonctions et outils nécessaires (graphiques en temps réel, une variété d’indicateurs, des alertes de nouvelles, etc.) tout en conservant une interface minimale et intuitive. Avec l’application Bexplus, vous pouvez gérer votre compte n’importe où et n’importe quand. De plus, une notification 24h/24 et 7j/7 pourrait vous tenir au courant des mouvements de prix importants, facilitant ainsi la sécurisation de vos positions.

Téléchargez l’application Bexplus sur Apple Store et Google Play.

En savoir plus sur Bexplus



Bexplus est l’une des principales plateformes de trading de dérivés cryptographiques offrant des contrats à terme à effet de levier 100x sur une variété de paires de trading : BTC, ETH, ADA, Doge, XRP, etc. Bexplus ne nécessite pas de KYC et est populaire auprès de plus de 800 000 opérateurs dans plus de 200 pays/régions. En outre, il est sûr d’être accrédité par MSB (Money Services Business).

Tradez sur Bexplus et obtenez les bénéfices les plus élevés ! S’inscrire maintenant .