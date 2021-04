Effet de levier, home runs, choix optimaux ⋆ .

Quelle journée de MLB DFS le jour d’ouverture. Des circuits qui ne l’étaient pas, aux énormes coups de circuit et aux numéros tordus inattendus de mauvaises équipes, aux rappels pourquoi le coureur au deuxième but pour commencer la règle des manches supplémentaires est si terrible; la journée avait un peu de tout. L’ardoise de vendredi est une affaire de six matchs apprivoisée par comparaison, les Orioles et les Red Sox constituant leur match dans l’après-midi et déconnectés des principales listes à la fois sur DraftKings et FanDuel. Les six matchs avec lesquels travailler incluent les Dodgers à Coors Field une fois de plus dans quelque chose d’un smash évident étant donné le match. Il y a plusieurs autres opportunités d’empilement intéressantes et des lancers maladroits en cours aujourd’hui, il devrait donc y avoir beaucoup à travailler pour créer des files d’attente de haute qualité qui ont une chance d’être les constructions optimales pour la nuit.

Le split-slate démarre à 19 h HE sur les deux sites, l’équipe Awesemo sera là pour tout cela, fournissant des mises à jour des outils et des données tout au long, et nous avons Live Before Lock de 17 h 00 à 18 h 00 HE. En parlant d’outils, si vous ne visitez pas régulièrement l’outil Top Stacks, vous ne faites que faire vos choix MLB DFS de manière incorrecte. L’outil Top Starters est tout aussi important pour décider qui prend la pente pour votre alignement quotidien de baseball fantastique.

Stratégie de tournoi MLB DFS: les meilleures options RH

Notes de course à domicile

Les courses à domicile sont le Saint Graal lors de la création de choix MLB DFS. Trouver la bonne combinaison de paresseux qui en chasseront un, ou mieux deux, du parc pour conduire les coéquipiers que vous empilez avec eux est essentiel pour gagner des GPP. Identifier les probables frappeurs de home run est plus délicat que de simplement regarder les grands noms. En utilisant un modèle de ma propre conception, basé sur un mélange de plusieurs statistiques prédictives pour le match frappeur-lanceur, je vais donner l’un des meilleurs choix de chaque équipe.

Échelle: moyenne de 5 à 10; 10-20 bons; 20-25 très bien; 25+ Génial

Diamondbacks de l’Arizona: Ketel Marte – 9.03

Braves d’Atlanta: n / A

Orioles de Baltimore: n / A

Red Sox de Boston: n / A

Cubs de Chicago: n / A

Les White Sox de Chicago: Luis Robert – 8,26

Les rouges de Cincinnati: n / A

Indiens de Cleveland: n / A

Rocheuses du Colorado: Histoire de Trevor – 9,50

Tigres de Détroit: n / A

Astros de Houston: Kyle Tucker – 8,91

Royals de Kansas City: n / A

Anges de Los Angeles: Mike Trout – 4,63

Los Angeles Dodgers: Corey Seager – 9,55

Miami Marlins: Jésus Aguilar – 5.01

Brasseurs de Milwaukee: n / A

Jumeaux du Minnesota: n / A

Mets de New York: n / A

Yankees de New York: n / A

Athlétisme d’Oakland: Matt Olson – 16h30

Phillies de Philadelphie: n / A

Pirates de Pittsburgh: n / A

Padres de San Diego: Manny Machado – 12h15

Géants de San Francisco: Wilmer Flores – 3.13

Mariners de Seattle: Mitch Haniger – 7,91

Cardinaux de Saint-Louis: n / A

Rayons de Tampa Bay: Yoshi Tsutsugo – 4,36

Rangers du Texas: n / A

Blue Jays de Toronto: n / A

Ressortissants de Washington: n / A

MLB DFS Piles optimales et jeux de levier | DraftKings et FanDuel

(Note rapide: s’il dit 1-5, cela signifie frappeurs 1-2-3-4-5, sinon je spécifierai les spots)

Cette section présentera quelques spots et équipes MLB DFS remarquables à rechercher ici. Assurez-vous de consulter les projections de propriété pour les mises à jour critiques et de surveiller l’outil des meilleures piles tout au long de la journée pour les changements.

LAD à COL – LAD – Pick ‘Em

Il n’y a pas beaucoup d’appel pour passer beaucoup de temps sur celui-ci. Le seul débat est de savoir s’il faut être au-dessus ou en dessous du terrain sur le meilleur alignement du baseball face à un mauvais lanceur à Coors Field. C’est une évidence pour la formidable programmation des Dodgers, et toute la programmation est jouable. L’équipe aussi chargée que chère et populaire. Il est difficile de différencier la construction de la composition au sein de la formation des Dodgers, alors concentrez-vous sur le jumelage de la pile d’équipe avec des seconds stacks ou des sélections de lanceurs plus décalés. Les Dodgers recevront des parts de propriété massives sur les deux sites, alors assurez-vous de vous référer à l’outil Top Stacks pour les dernières mises à jour de l’effet de levier à l’approche du verrouillage plus tard dans la journée.

Pour ajouter du contexte au match avec Antonio Senzatela, le partant a lancé 73 manches la saison dernière, affichant seulement un taux de retrait de 13,5%, ce qui était en hausse par rapport à son taux de 13,1% en 124 manches l’année précédente. Senzatela a réussi à réduire son taux de marche de près de moitié à 5,9%, mais a tout de même terminé l’année avec un 4.82 xFIP et un 1.21 WHIP. Pendant ce temps, la formation active des Dodgers est la première du baseball avec une équipe ISO de .233 contre les lancers droitiers depuis le début de la saison 2019. Ils ont réussi 230 circuits dans le split (cinquième en tant qu’équipe), leur 126 équipe WRC + se classe première, et leur équipe de 19,8% de taux de retrait dans le split se classe deuxième dans l’échantillon. Il s’agit d’une excellente gamme dans un endroit fantastique, même si tout le monde dans l’industrie DFS y sera à des degrés divers.

Dernier contenu MLB DFS SFG à SEA – SFG

Le dernier match de la nuit a le potentiel pour certains feux d’artifice de la fin de la valeur du pool de joueurs. Le match entre les frappeurs des Giants et les Mariners Yusei Kikuchi sera une étude intéressante sur ce qui, le cas échéant, peut être glané à partir du petit échantillon d’une saison de l’année dernière. Pour la part de Kikuchi, il a fait d’énormes progrès l’année dernière, ajoutant un cutter à son répertoire et le lançant 40% du temps, ce qui a complètement changé le fonctionnement de son mix de pitch. Kikuchi est passé d’un désastreux 5,71 xFIP en 161 manches en 2019 à 3,78 sur son échantillon de 47 manches la saison dernière. Il a augmenté son taux de retrait avec une marge encore plus impressionnante, passant de 16,1% à 24,2%, bien qu’il ait marché plus de frappeurs dans l’échange. Dans l’ensemble, Kikuchi était un lanceur différent; il n’a accordé que trois circuits en 47 manches tout en induisant 52,0% de balles au sol. Sa capacité à continuer la performance sera le point d’interrogation majeur de cette saison. Il peut supprimer le pouvoir et générer des retraits au bâton, mais Kikuchi devra continuellement le prouver.

La formation active des Giants est le récit de deux saisons contre le tangage des gauchers. Sur l’échantillon complet datant du début de la saison 2019, ils se classent au 26e rang avec une équipe ISO de .166 dans la division, un nombre qui grimpe à .223, le deuxième meilleur du baseball, si l’on ne considère que le petit échantillon de 2020. De même, leur équipe WRC + passe d’un 20e rang 100 à un deuxième 127 contre les gauchers. Ils ont également réussi les 33 meilleurs circuits de la ligue lors de la division la saison dernière, mais se classent au 18e rang sur deux ans avec seulement 68. L’équipe ne frappe pas beaucoup dans la division quelle que soit la saison, terminant troisième dans l’échantillon étendu avec un 20,7. % de taux de retrait (quatrième en 2020 à 20,4%). En fin de compte, les chauves-souris Giants semblent être le choix si vous considérez cela comme une question ou une question pour une gamme. L’avantage des chauves-souris l’emporte tout simplement sur ce que Kikuchi peut fournir dans un endroit moins probable.

Austin Slater était une sélection populaire avant le match d’hier soir, et il sera à nouveau dans un nombre important de files d’attente publiques sur l’ardoise FanDuel à seulement 2500 $. Sa popularité diminue sur DraftKings, cependant, où il coûte jusqu’à 3500 $. Slater a frappé cinq circuits et volé huit buts lors de ses 104 apparitions au marbre la saison dernière tout en affichant une solide barre oblique de .282 / .408 / .506. Il se démarque comme un homme de premier plan pour les stacks des Giants compte tenu de la propension à se mettre sur la base et de la vitesse.

Probablement le meilleur frappeur des Giants à ce stade, Mike Yastrzemski a réussi avec une barre oblique de .297 / .400 / .568, menant l’équipe tout au long de la saison impaire l’année dernière. Yastrzemski a frappé 10 circuits et volé deux buts tout en affichant un monstre de 0,271 ISO et en créant des courses 60% meilleures que la moyenne de la ligue au cours de la saison. Pour sa carrière, Yastrzemski a géré le tangage de la même main à hauteur d’un .270 ISO et d’un .303 / .376 / .572 tout en créant des pistes 50% meilleures que la moyenne. Il n’y a aucune raison d’éviter les divisions de peloton ici – laissez les autres faire cette erreur.

Deuxième but Donovan Solano arrive troisième pour cette équipe et se place à un prix réduit sur les deux sites, ce qui en fait une partie intégrante des premières piles de la gamme. Solano est plus un spécialiste des outils à succès; il a affiché une solide barre oblique de .326 / .365 / .463 la saison dernière, mais juste un .137 ISO et trois circuits en 203 apparitions au marbre.

Le suivant dans l’alignement se trouvent quatre chauves-souris vétérans familières avec une histoire fiable malgré l’âge avancé. Evan Longoria et Buster Posey a eu des flashbacks il y a près de dix ans lors du premier match d’hier, et les deux joueurs pourraient être prêts à jouer à nouveau ce soir.

Longoria a fait 209 apparitions au plateau en 2020, atteignant .254 / .297 / .425 au cours d’une année en baisse. Il a réussi à frapper sept circuits, mais a affiché un ISO décevant de 0,171 et a créé des courses à un rythme 5% inférieur à la moyenne de la ligue. Il cherchera à rebondir cette année. Protéger Longoria dans la gamme est Wilmer Flores, qui a une solide histoire en tant que spécialiste de peloton et qui a bien fait dans une saison complète de 213 apparitions au plateau l’an dernier. Flores a réussi 12 circuits dans l’échantillon tout en affichant une forte ISO de .247 et 121 WRC +.

Premier but Ceinture Brandon a eu une bonne année au plat dans la courte saison, allant de .309 / .425 / .591 à ses 179 apparitions au marbre un an après avoir affiché une marque de .234 / .339 / .403 en 616 occasions. La vérité est probablement quelque part au milieu, mais Belt a un pop fiable du côté gauche de l’antenne et a affiché une ISO de 0,282 et neuf circuits lors du retour en forme de l’année dernière.

Posey a annoncé sa présence avec autorité à ceux qui sont restés debout pour regarder la fin du match. Le retour à l’action de Posey après s’être retiré du fiasco d’une saison lié au COVID de l’année dernière n’aurait pas pu mieux se passer, et il est juste bon de retrouver Posey sur le terrain. Posey a marqué .257 / .320 / .368 en 445 apparitions au marbre en 2019, ne frappant que sept circuits en une saison difficile, alors j’espère que l’année de congé lui a bien fonctionné et qu’il peut transformer un début rapide en une saison solide. Pour les besoins de ce soir, Posey est abordable à 3300 $ là où des capteurs sont nécessaires et dans le mélange comme un morceau de 2500 $ d’une pile sur FanDuel.

Brandon Crawford et Mauricio Dubon complètent la formation probable des Giants, l’ancien exécutant un bilan décent dans des affrontements avec les mêmes mains plus tôt dans sa carrière, mais à la traîne ces dernières saisons. Crawford a fait 193 apparitions au marbre l’an dernier, réalisant une barre oblique de .256 / .326 / .465 et frappant huit circuits. Son .209 ISO était solide pour une réflexion après coup sur une option de champ intermédiaire DFS, ce qui en faisait une arme quelque peu sournoise à déployer aux bons endroits. Plonger au bas de la gamme sacrifie une apparence de plaque, mais il y a de pires frappeurs dans ces endroits que Crawford. Dubon n’est pas une excellente option, mais son prix aidera à compléter une composition désespérée de line-up.

Appel RH: Matt Olson – Athlétisme

