Effet de liste Robinhood de SHIB, la pétition attire près de 270 000 partisans

Le jeton SHIB a augmenté de plus de 19% à la suite de la rumeur selon laquelle l’application de trading sans commission Robinhood envisage de répertorier Shiba Inu.

Robinhood s’est ensuite adressé à Twitter pour préciser qu’ils « n’ont fait aucune annonce concernant SHIB ou toute autre pièce à venir ».

En conséquence, le prix du jeton SHIB a baissé mais n’a pas réduit une grande partie de ses gains. Au moment de la rédaction, SHIB se négocie à 0,00002831 $.

En hausse de 1 307 % depuis le début de l’année et de 50 395 941,6 % depuis fin novembre, le SHIB est toujours en baisse de 25 % par rapport à son plus haut historique de mai de 0,0003791 $.

Populairement connu sous le nom de « Doge Killer » dans sa communauté, Shiba Coin a récemment gagné en visibilité auprès d’un public plus large en étant coté sur les principaux échanges de crypto-monnaie Binance et Coinbase.

Avec le montant d’argent que Robinhood gagne grâce au commerce DOGE, demandez-vous quand ils s’apprêtent à inscrire SHIB. Quelqu’un montre ce tableau à Vlad. pic.twitter.com/WbYhlFtpP8 – Hsaka (@HsakaTrades) 5 octobre 2021

La communauté SHIB a également demandé à Robinhood de répertorier la pièce sur la plate-forme et a lancé une pétition sur Change.org. La pétition créée il y a quelques mois a recueilli à ce jour plus de 268 220 signatures.

Actuellement, Robinhood n’a que sept crypto-monnaies disponibles sur sa plate-forme, mais il a déclaré qu’il pourrait ajouter plus de crypto à l’avenir. Cependant, pour l’instant, ils se concentrent sur les portefeuilles cryptographiques qu’il est prévu de commencer à tester ce mois-ci et qui permettront le transfert d’actifs cryptographiques vers d’autres portefeuilles.

L’application de trading a gagné en popularité lors de l’engouement pour les actions meme l’année dernière, Dogecoin jouant un rôle important dans son succès. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, les revenus cryptographiques de Robinhood ont bondi de 4 560 % par rapport à l’année précédente, DOGE en représentant 62 %.

Dogecoin est la 10ème plus grande pièce avec une capitalisation boursière de 32,48 milliards de dollars qui se négocie à 0,2467 $, en hausse de 4,233% YTD et en baisse de plus de 66% par rapport au pic de mai. SHIB, en comparaison, est une pièce de capitalisation boursière de 14 milliards de dollars se situant à la 12e place. DOGE -3,89% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,25 $

– 0,01 à 3,89% du volume 2,53 b Changement – 0,01 $ Ouvert 0,25 $ Circulation 131,76 b Capitalisation boursière 32,43 b 10 min Effet de liste Robinhood de SHIB, la pétition attire près de 270 000 partisans 4 jours CME Bitcoin Futures intérêt ouvert Cracks Un nouvel ATH, Ethereum vise à nouveau 4 000 $ 1 w Bitcoin Miner Maker Ebang se concentrant sur la R&D et la vente de machines d’extraction Dogecoin en plus de BTC

Compte tenu de la popularité croissante du SHIB et des taureaux réintégrant le marché, il ne sera pas exagéré de la part de Robinhood d’énumérer la pièce meme. Avec la liste SHIB apportant des tonnes de volume, plus que Bitcoin et Ethereum à un moment donné sur Binance et Coinbase, ce sera également une option lucrative pour Robinhood. BTC 2,71% Bitcoin / USD BTCUSD 62 150,83 $

1 684,292,71% Volume 36,66 b Changement 1 684,29 $ Ouvert 62 150,83 $ Circulation 18,85 m Capitalisation boursière 1,17 t 10 min Effet de cotation Robinhood de SHIB, la pétition attire près de 270 000 partisans 26 min ETF Bitcoin: demande de ProShares pour attirer 50 milliards de dollars, Invesco abandonne la course, Valkyrie Modifie le téléscripteur en BTFD 22 h Le gouverneur de la banque centrale du Brésil s’attend à ce que l’investissement en crypto dans le pays dépasse les 9 milliards de dollars ETH 2,04 % Ethereum / USD ETHUSD 3 797,30 $

77,462,04 % Volume 16,18 b Changement 77,46 $ Ouvert 3 797,30 $ En circulation 117,99 m Capitalisation boursière 448,04 b 10 min Effet de cotation Robinhood de SHIB, la pétition attire près de 270 000 partisans 20 h Plus de 160 projets sont lancés sur Terra d’ici le début de l’année prochaine pour « amplifier la demande pour UST » et envoyez-le à 10 milliards de dollars, déclare le fondateur 1 d Plus de 2 milliards de dollars d’argent frais ont afflué dans CME Bitcoin Futures ce mois-ci

SHIBA INU/USD SHIBUSD

0.0000$0.002.83%

Volume 2,85 bChangement 0,00 $Ouvert 0,0000 $ 10 t en circulation Capitalisation boursière 11,24 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.