Effet de pandémie : l’éducation se démocratise

L’éducation se démocratise où, quel que soit l’âge, on peut approfondir une compétence particulière.

Par Vishakha Singh

La pandémie a fait des merveilles pour le secteur de l’éducation en inaugurant une acceptation rapide de l’enseignement à distance, en augmentant de plus en plus sa portée à travers les segments démographiques et en multipliant également son acceptation en tant qu’éducation valide parmi les employeurs.

Nous avons vu diverses tendances émerger dans le système éducatif avec le déclenchement de la pandémie en 2020. Certaines écoles ouvrent maintenant après près de deux ans, ce qui nécessite un soutien SEL (apprentissage social et émotionnel). Les élèves ont adopté différentes façons d’apprendre en cette période sans précédent. Il est essentiel que nous rendions l’apprentissage dans un environnement scolaire convivial pour que les élèves se recyclent et reprennent confiance en eux en tant qu’apprenants.

L’éducation se démocratise où, quel que soit l’âge, on peut approfondir une compétence particulière. Les écoliers d’aujourd’hui assemblent même une machine ECG que seuls les ingénieurs faisaient auparavant dans les collèges. Ce changement de paradigme dans la démocratisation des savoirs ouvre une nouvelle voie de qualification à travers toutes les tranches d’âge.

Les soft skills sont plus que jamais nécessaires. Les connaissances et les compétences en leadership liées aux données et au numérique, telles que l’empathie et la pensée critique, sont ce dont les entreprises ont besoin, et continueront de le faire en 2022 et dans les temps à venir.

L’auteur est fondateur et créateur, SHIFT (Simple Habits and Ideas for Forward Thinking)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.