Effet des résultats du sondage: le BJP met tout en œuvre avant les élections législatives de l’année prochaine

Les résultats des sondages récemment conclus, où le BJP a subi une défaite écrasante dans l’Himachal Pradesh et n’a pas répondu aux attentes au Rajasthan, au Bengale occidental et au Maharashtra, ont contraint le parti du safran à prendre des mesures urgentes dans des États comme l’Uttar Pradesh, l’Himachal Pradesh. , Uttarakhand et Goa où les élections législatives sont prévues l’année prochaine.

Après que le Centre a annoncé une réduction des droits d’accise sur l’essence et le diesel, plusieurs États dirigés par le BJP, dont l’Uttar Pradesh, ont rendu la pareille en réduisant les taxes sur les prélèvements sur le carburant par les gouvernements des États. En plus de cela, le gouvernement BJP de l’Uttar Pradesh a également prolongé le programme de rationnement gratuit dans l’État, qui devait prendre fin ce mois-ci, jusqu’à Holi.

Au niveau central, le BJP s’attend à gagner un terrain moral élevé avant la session d’hiver du Parlement et à l’approche des prochaines élections nationales. La décision de réduire les droits d’accise par le gouvernement central et la TVA par les États dirigés par le BJP, a mis la responsabilité d’agir sur les États dirigés par l’opposition pour soulager les citoyens. À UP, la décision du gouvernement d’étendre le programme de rationnement gratuit est considérée comme une décision soigneusement calculée en vue des prochaines élections dans l’État. La décision a été annoncée lors du discours du ministre en chef Yogi Adityanath à Ayodhya mercredi.

CM Adityanath a déclaré que la décision bénéficiera à environ quinze millions de personnes chaque mois et que chaque détenteur de carte de rationnement recevra également des légumineuses, de l’huile, du sucre et du sel en plus du quota de 35 kg de riz/blé.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui était à Lucknow la semaine dernière, a lié le retour au pouvoir du BJP dans l’Uttar Pradesh à la réélection du parti au Centre en 2024. Il avait déclaré que si les gens voulaient voir Modi comme Premier ministre en 2024, alors ils devront refaire Yogi Adityanath CM en 2022.

Les partis d’opposition, dont le Congrès, le Parti Samajwadi et le TMC, ont attaqué le BJP en raison de la hausse de l’inflation et des protestations des agriculteurs. Cependant, le BJP a rejeté les critiques selon lesquelles l’augmentation des prix du carburant avait conduit à ses performances médiocres lors des élections partielles, affirmant que le BJP avait bien performé dans l’Assam, le Madhya Pradesh et le Telangana.

