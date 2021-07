in

La facture du divorce du Royaume-Uni qui doit être payée à l’UE s’élève à 37,3 milliards de livres sterling, a déclaré hier le Trésor, un total inférieur à l’estimation récente de l’UE. Dans une déclaration au Parlement, le secrétaire en chef au Trésor, Steve Barclay, a décrit le règlement financier estimé du Brexit, qui se situait dans la fourchette de prévisions précédente du gouvernement de 35 à 39 milliards de livres sterling. La Commission européenne a toutefois déclaré qu’elle s’attend à ce que la facture finale s’élève à près de 41 milliards de livres sterling.

Le projet de loi sur le Brexit comprend les plans de dépenses de l’UE auxquels les gouvernements britanniques ont souscrit pendant 47 ans d’adhésion, ainsi que les retraites et les coûts des soins de santé des hauts fonctionnaires de l’UE. Une partie de l’argent finance des programmes de l’UE au Royaume-Uni qui ne sont pas encore terminés.

Les paiements de divorce du Royaume-Uni à Bruxelles devraient se poursuivre pendant des décennies, de sorte que le véritable projet de loi sur le Brexit ne sera connu que longtemps après que les politiciens d’aujourd’hui auront quitté la scène.

Après que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE en 2016, les experts ont commencé à spéculer sur qui pourrait ensuite quitter le bloc.

Paolo Dardanelli, maître de conférences en politique comparée et directeur par intérim du Centre d’études fédérales de l’Université du Kent, a déclaré à CNBC que le Danemark et la Suède étaient à surveiller.

Il a déclaré: “Le Danemark et la Suède seraient particulièrement à surveiller, car leur position serait considérablement affaiblie.”

M. Dardanelli a fait valoir que les membres de l’UE en dehors de la zone euro, comme le Danemark et la Suède, pourraient devenir plus marginalisés.

Il a ajouté que l’Irlande – membre de la zone euro mais également étroitement liée au Royaume-Uni – pourrait se retrouver « dans une situation inconfortable ».

M. Dardanelli a également déclaré que l’Allemagne pourrait se retrouver « dans une position encore plus dominante » tout en perdant « un allié précieux sur des questions telles que la réforme économique, la compétitivité, le libre-échange, etc.

En fin de compte, il a déclaré que le Brexit signifiait que le bloc serait « moins compétitif » et « plus protectionniste ».

La Suède et le Danemark étaient étroitement alignés sur un certain nombre de questions au sein de l’UE.

L’expert de la politique suédoise – Mikael Sundstrom – a déclaré à Express.co.uk plus tôt cette année que la Suède « manquait » au Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Il est clair que la Suède manque le Royaume-Uni plus que la plupart, car le Royaume-Uni et la Suède étaient très bien alignés sur un certain nombre de questions.

“Maintenant, la Suède n’a plus cet allié vraiment puissant, donc la Suède manque plus que la plupart du soutien britannique.

“Ils partageaient des points de vue similaires sur le commerce d’exportation, la politique étrangère par exemple. Le Royaume-Uni et la Suède se sont régulièrement associés sur d’autres questions.”

Cependant, il a fait valoir que «Swexit» ne suivrait pas le Brexit, car l’économie de Stockholm est trop petite pour prospérer sans le soutien du bloc.

Le professeur Sundstrom a ajouté : « Le Royaume-Uni était un partenaire plus difficile pour l’UE que la Suède ne peut l’être.

“Il n’est pas question que la Suède gère économiquement en dehors de l’UE, nous avons beaucoup plus à perdre.

“Le Royaume-Uni est une grande économie, une puissance mondiale à bien des égards. Mais la Suède est un petit pays dépendant des exportations, nous devons simplement nous aligner sur les pays de l’UE.”