Effet éblouissant : émetteurs de lumière blanche pour LED par l’équipe IIT Madras

L’équipe de recherche à succès

Les chercheurs de l’Institut indien de technologie de Madras ont développé avec succès un émetteur de lumière blanche à utiliser dans les LED. Le développement de diodes électroluminescentes ou LED à faible consommation d’énergie a remplacé les lampes à incandescence à faible consommation d’énergie dans les applications d’éclairage et d’affichage. Alors que les LED sont disponibles dans presque toutes les couleurs, les LED blanches sont un développement plus récent.

Les matériaux LED conventionnels ne peuvent pas émettre de lumière blanche et des techniques spécialisées telles que le revêtement de LED bleue avec du phosphore jaune et des LED bleues, vertes et rouges ont été combinées pour produire une lumière blanche. Les scientifiques ont recherché des matériaux capables d’émettre directement de la lumière blanche plutôt que via ces techniques indirectes pouvant entraîner une perte d’efficacité.

L’innovation a été brevetée par les chercheurs et a récemment reçu le prix du gouvernement « SERB-Technology Translation Award ». Le Conseil de la recherche scientifique et technique (SERB) fournit une aide financière aux chercheurs, aux établissements universitaires, aux laboratoires de recherche et développement, aux entreprises industrielles et à d’autres organismes. L’équipe propose d’utiliser la subvention de Rs 30 lakh pour produire des LED à l’aide de matériaux de pérovskite déformés.

La recherche a été dirigée par Aravind Kumar Chandiran, professeur adjoint, département de génie chimique, IIT Madras, et Ranjit Kumar Nanda B, département de physique, IIT Madras. Expliquant les applications pratiques de cette recherche, Chandiran a déclaré : « Les émetteurs de lumière blanche brillante développés localement peuvent potentiellement remplacer les matériaux conventionnels coûteux et économiser de manière phénoménale le coût énergétique par lumen.

L’équipe de l’IIT Madras a exploré des matériaux cristallins appelés « halogénures-pérovskites » pour diverses applications en raison de leurs propriétés optoélectroniques extraordinaires et de leurs excellentes efficacités de conversion lumière-courant. Les chercheurs ont développé une expertise dans le réglage du matériau au niveau atomique pour obtenir différentes propriétés. Grâce à un projet récent qui comprenait des travaux de simulation et d’expérimentation, l’équipe a déformé la structure cristalline de ce matériau pour obtenir un émetteur de lumière blanche naturelle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.