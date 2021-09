Effet iPhone 13 : Apple abandonne le modèle iPhone SE 2020 256 Go en Inde

L’iPhone SE de 64 Go se vend actuellement à Rs 39 900.

Apple ne vend plus le modèle haut de gamme de 256 Go de l’iPhone SE 2020 en Inde après le lancement de l’iPhone 13. Le modèle iPhone SE 2020 de 256 Go n’est plus répertorié sur l’Apple Online Store, comme l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et iPhone XR. Cela signifie qu’à l’avenir, vous ne pourrez acheter que les variantes 64 Go et 128 Go de l’iPhone SE 2020 dans le pays, au moins directement auprès d’Apple. Comme prévu, vous pourrez l’acheter hors ligne et via des portails de commerce électronique tiers jusqu’à épuisement des stocks.

Petit récapitulatif des prix. L’iPhone SE de 64 Go se vend actuellement à Rs 39 900. La version 128 Go vous coûtera Rs 44 900.

L’une des raisons probables pour lesquelles Apple débranche le modèle iPhone SE 2020 de 256 Go pourrait être l’iPhone 11. L’iPhone 11 est disponible à son prix le plus bas à ce jour sur la boutique en ligne d’Apple, tombant en dessous de Rs 50 000 après le lancement de l’iPhone 13. Une version avec 64 Go de stockage vous coûtera Rs 49 900. L’iPhone 11 avait bénéficié d’une baisse de prix l’année dernière lors de l’arrivée de l’iPhone 12. Juste avant le lancement de l’iPhone 12, l’iPhone 11 se vendait à un prix de départ de Rs 68 300.

Pour la même raison, Apple a probablement également abandonné l’iPhone XR.

Dans les nouvelles connexes, les prix de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Mini ont également été réduits après le lancement de l’iPhone 13. La baisse de prix est également assez importante, en particulier dans le cas de l’iPhone 12. L’iPhone de dernière génération a reçu une baisse de prix de Rs 14 000 et est désormais répertorié à un prix de départ de Rs 65 900 en baisse par rapport à son prix de lancement de Rs 79 900. Le prochain en ligne est l’iPhone 12 Mini qui obtient une baisse de prix de Rs 10 000 et commence maintenant à Rs 59 900 par rapport à son prix de lancement de Rs 69 900.

