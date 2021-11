Effet Jio : Airtel commence à offrir plus de données quotidiennes avec le forfait prépayé Rs 249 ; comment profiter

Bharti Airtel introduit des données supplémentaires pour ses utilisateurs prépayés sur un plan déjà existant de Rs 249.

Bharti Airtel introduit des données supplémentaires à ses utilisateurs prépayés sur un plan déjà existant de Rs 249. Le plan prépayé Rs 249 était auparavant fourni avec 1,5 Go de données par jour et une validité de 28 jours. Désormais, Airtel offrira 500 Mo de données supplémentaires à ces utilisateurs. Cela rendrait son plan pratiquement identique à ce que Jio propose déjà pour le même prix. Vodafone Idea n’offre toujours que 1,5 Go de données avec son forfait similaire.

TelecomTalk a d’abord repéré le changement de plan d’Airtel. Les utilisateurs peuvent utiliser les données supplémentaires de 500 Mo via l’application Airtel Thanks. L’essai de l’édition Amazon Prime Video Mobile, Apollo 24 | 7 Circle (trois mois), Shaw Academy pendant 1 an, Wynk Music et Rs 100 cashback sont tous ajoutés parmi les avantages. D’autres avantages tels que SMS, Talktime sont les mêmes que ceux de Jio, mais Jio propose également des abonnements JioTV, JioSecurity, JioCinema et JioCloud.

Pendant ce temps, Vodafone Idea propose quant à lui des offres telles que Binge All Night et Weekend Data Rollover où les clients peuvent surfer et diffuser de minuit à 6 heures du matin sans déduction de pack, sans frais supplémentaires. Weekend Data Rollover transporte les données inutilisées du lundi au vendredi au samedi et dimanche.

Airtel a annoncé une augmentation de 13% de sa base de clients au deuxième trimestre, stimulée par des ajouts de clients 4G, des revenus plus élevés et une consommation de données plus élevée. 8,1 millions d’utilisateurs 4G ont été ajoutés au deuxième trimestre 2021.

