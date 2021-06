Effet Jio : Airtel déploie un plan de recharge prépayé Rs 456 avec 50 Go de données, appels illimités et plus

Dans le cadre du plan de recharge prépayé Rs 456, les utilisateurs peuvent obtenir 50 Go de données pendant 60 jours.

L’opérateur de télécommunications Bharti Airtel a déployé un nouveau portefeuille de recharges prépayées dans lequel la société proposera un forfait Rs 456. Ce forfait contient 50 Go de données et a une validité de deux mois. Les offres du nouveau forfait prépayé Airtel peuvent être facilement comparées au forfait prépayé Rs 447 que Jio avait lancé il y a quelques jours. Les avantages sont identiques car Airtel offre également des avantages d’appels vocaux illimités ainsi que 100 messages SMS par jour.

Selon le site Web de l’entreprise, le plan a été répertorié et peut être acheté via l’application Airtel Thanks. Les utilisateurs intéressés peuvent également souscrire à ce forfait prépayé via des sources tierces telles que Google Pay et Paytm.

Dans le cadre du plan de recharge prépayé Rs 456, les utilisateurs peuvent obtenir 50 Go de données pendant 60 jours. Pour la même durée, ils peuvent également profiter des avantages des appels vocaux illimités ainsi que de 100 messages par jour. Il est à noter qu’une fois que les utilisateurs ont atteint le plafond de données donné, ils seront facturés à un taux de Rs 50 paise par mégaoctet. Pour les messages, après avoir atteint la limite supérieure, les utilisateurs seront facturés 1 Rs pour les messages locaux et 1,5 Rs pour chaque message national.

En dehors de cela, le nouveau plan prépayé de la société offrira également un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime Video Mobile Edition et donnera également accès à Airtel Xstream Premium ainsi qu’à Wynk Music. Sur une recharge de Rs 456, les clients peuvent également obtenir un accès gratuit à hello tunes. Airtel offre également Rs 100 cashback sur FASTag pour les clients qui optent pour le nouveau plan. La recharge de Rs 456 permettra également aux clients d’accéder aux cours en ligne gratuits proposés par la Shaw Academy.

Pendant ce temps, le pack prépayé Rs 447 de Jio, lancé le 13 juin, offre 50 Go de données haut débit ainsi que des appels vocaux illimités et 100 SMS par jour. Pour ce plan, la validité est de 60 jours avec accès aux applications Jio comme JioCinema, JioTV, JioSecurity, JioNews et JioCloud.

