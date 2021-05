Effet Jio: Airtel offrira une recharge gratuite de Rs 49, double avantages pour ces utilisateurs

Airtel offrira ces services à partir de cette semaine.

En guise de geste pour les clients prépayés ayant des difficultés avec le verrouillage induit par Covid-19, Airtel a déclaré qu’il offrirait une offre unique de plan de recharge Rs 49 gratuitement. La société a noté qu’il y a 55 millions de clients à faible revenu qui ont eu des difficultés et que le plan peut leur être bénéfique pour le moment. La société offrira également le double d’avantages aux clients sur son plan prépayé de 79 Rs. Collectivement, tous les clients peuvent bénéficier d’un montant total d’une valeur de Rs 270 crores. Airtel offrira ces services à partir de cette semaine.

La société propose des plans de recharge intelligents, notamment des plans prépayés Rs 45, Rs 49 et Rs 79. Ils offrent tous des options de connectivité de base. Avec Airtel rendant le plan Rs 45 gratuit pour une fois, cela signifie que les utilisateurs prépayés Airtel peuvent obtenir une recharge unique de Rs 49 sans rien payer. Le plan offre actuellement un temps de conversation de Rs 38,52 avec 100 Mo de données ainsi que 28 jours de validité. Une fois que la limite de 100 Mo de données est dépassée, les clients sont facturés 0,50 Rs par Mo d’utilisation de données.

Selon l’entreprise, le geste s’adresse à 55 millions de clients qui vivent majoritairement en zone rurale. Cela leur permettra de rester connectés et d’accéder à des informations critiques en cas de besoin.

En dehors de cela, l’opérateur télécom offre également le double d’avantages sur une recharge prépayée de Rs 79. Habituellement, ce plan fournit le travail en conversation Rs 128 avec 28 jours de validité. Il offre également 200 Mo de données, un tarif de 0,60 Rs par minute pour les appels locaux, STD et fixes. La société n’a pas mentionné les avantages supplémentaires qu’elle offrirait aux clients dans le cadre de ce plan, mais a déclaré que les avantages seraient doublés. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que les clients, lorsqu’ils se rechargent pour Rs 79, obtiennent un temps de conversation d’une valeur de 256 Rs ou 400 Mo de données avec une validité de 56 jours.

