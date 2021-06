Effet Jio : les opérateurs télécoms marqueront une longue pause sur les hausses tarifaires

C’est Vodafone Idea, à court d’argent et le plus faible en termes d’ajout d’abonnés, qui perdrait le maximum dans la nouvelle vague de concurrence en matière de forfaits tarifaires et d’acquisition de nouveaux abonnés.

Le lancement par Reliance Jio le 10 septembre de son nouveau smartphone 4G abordable, en partenariat avec le géant de la technologie Google, a écarté pendant assez longtemps les perspectives d’une hausse des tarifs par les opérateurs de télécommunications.

Un statu quo des tarifs entraînerait toujours une amélioration du revenu moyen par utilisateur (Arpu) de Jio, car certains abonnés de son téléphone 4G bon marché actuel, JioPhone, devraient passer au nouveau, JioPhone Next. Le rival Bharti Airtel ne serait pas non plus affecté car ses tarifs sont déjà supérieurs à ceux de Jio et il a l’avantage d’avoir des utilisateurs premium.

C’est Vodafone Idea, à court d’argent et le plus faible en termes d’ajout d’abonnés, qui perdrait le maximum dans la nouvelle vague de concurrence en matière de forfaits tarifaires et d’acquisition de nouveaux abonnés.

“Pour que Jio puisse capturer une part importante de la clientèle 2G, nous pensons qu’il devra être compétitif à la fois sur le prix des appareils (qui ne devrait pas être sensiblement plus élevé que le prix de vente moyen des téléphones) et sur les tarifs (qui devront être être en ligne avec les tarifs 2G). Sans l’un ou l’autre de ceux-ci, nous pensons que la traction sur ce smartphone pourrait être limitée, du moins à court terme », a déclaré Goldman Sachs dans un rapport.

Soulignant les temps difficiles à venir pour Vodafone Idea, Credit Suisse a déclaré: «Le positionnement de marque haut de gamme d’Airtel devrait probablement lui être utile. Cependant, le smartphone 4G de Jio pourrait probablement avoir un impact plus important sur Vodafone Idea, compte tenu de ses défis de bilan et de sa part plus élevée de clients 2G.

Il y a environ 300 millions d’abonnés en Inde qui utilisent encore des téléphones multifonctions 2G et c’est ce segment que Jio vise avec le lancement de son nouveau smartphone abordable. Bien qu’il n’ait pas encore révélé le prix, on s’attend à ce qu’il en soit de même dans la fourchette de 5 000 Rs. Les analystes estiment que sur les 300 millions d’utilisateurs 2G, Bharti aurait environ 138 millions d’utilisateurs et Vodafone Idea, 145 millions. La contribution des utilisateurs 2G aux revenus de Bharti serait de 25 % et celle de Vodafone Idea de 30 %.

« Nous estimons que le segment actuel des téléphones portables en Inde compte 400 millions de clients (dont 100 millions d’utilisateurs de JioPhone) et que le marché cible adressable du smartphone” ultra-abordable “de Jio serait de 150 millions, compte tenu de l’attrait des smartphones (pour ceux qui passent naturellement des téléphones multifonctions aux smartphones), la présence d’un important marché de combinés d’occasion en Inde (pour ceux qui recherchent de meilleures spécifications à un coût abordable) et les contraintes d’abordabilité (300 millions d’utilisateurs continuent d’utiliser des téléphones multifonctions même lorsque JioPhone était disponible à un prix de Rs 700) », a déclaré Credit Suisse.

La dernière hausse tarifaire entreprise par les trois opérateurs remonte à décembre 2019 et depuis lors, Bharti Airtel a déclaré officiellement que les tarifs devaient augmenter mais qu’il ne pouvait pas faire le premier pas. Faisant clairement allusion à Jio, la société a déclaré que si la concurrence augmentait les tarifs, Bharti le ferait également. « Les tarifs devraient augmenter. L’Arpu doit monter à Rs 200 à court terme et finalement à Rs 300. Cela dit, la tarification est un problème concurrentiel et nous sommes déjà sur une prime. Nous augmenterons les tarifs si la concurrence le fait », a déclaré par le passé Gopal Vittal, directeur général et PDG (Inde et Asie du Sud), Bharti Airtel.

L’Arpu de Bharti au cours du trimestre janvier-mars s’élevait à Rs 145, tandis que celui de Jio était à Rs 138. Vodafone Idea n’a pas encore annoncé ses bénéfices pour janvier-mars.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.