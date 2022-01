Effet Omicron: IndiGo annule environ 20 vols pc, renonce aux frais de modification

Dans un communiqué de presse, la compagnie aérienne a déclaré qu’en raison du nombre croissant d’infections, un grand nombre de clients IndiGo modifient leurs plans de voyage.

IndiGo a annoncé dimanche qu’il annulerait environ 20% de ses vols en raison de l’augmentation du nombre de cas Covid provoquée par la variante Omicron et renoncerait aux frais de modification jusqu’au 31 mars en réponse aux besoins des clients. Les frais de changement sont payés par un passager pour changer de date de vol.

Dans un communiqué de presse, la compagnie aérienne a déclaré qu’en raison du nombre croissant d’infections, un grand nombre de clients IndiGo modifient leurs plans de voyage. « En réponse aux besoins des clients, IndiGo renonce aux frais de modification et propose des modifications gratuites pour toutes les réservations nouvelles et existantes effectuées jusqu’au 31 janvier pour les vols jusqu’au 31 mars 2022 », a-t-il déclaré. Le transporteur à bas prix a déclaré qu’avec une demande réduite, il retirerait également de manière sélective certains vols du service.

« Nous prévoyons qu’environ 20% de nos opérations prévues actuelles seront retirées du service. » « Dans la mesure du possible, l’annulation des vols sera effectuée au moins 72 heures à l’avance et les clients seront déplacés vers le prochain vol disponible et pourront également modifier leur voyage grâce à l’utilisation du plan B (section) sur notre site Web », a-t-il déclaré. c’est noté.

La compagnie aérienne a encouragé les clients à utiliser les canaux numériques, car les centres d’appels traitent un grand volume d’appels.

