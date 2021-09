Effet post-pandémie: pourquoi les personnes d’âge moyen à Bengaluru assistent à une augmentation des maladies cardiaques

Les maladies cardiaques sont en augmentation chez les jeunes

Les personnes âgées de 20 à 40 ans à Bengaluru assistent à une augmentation des maladies cardiaques au cours des deux à trois derniers mois qui, selon les experts, sont un effet post-pandémique.

Le Dr CN Manjunath, directeur de l’Institut Sri Jayadeva des sciences et de la recherche cardio-vasculaires (SJICR), a déclaré que le nombre de crises cardiaques chez les jeunes avait augmenté de 5% au cours des derniers mois, alors que c’était pendant la période pré-pandémique.

S’adressant à Indian Express, Sr Manjunath a déclaré que la pandémie créait un stress excessif chez les jeunes qui tentaient d’être trop ambitieux pour atteindre de nombreux objectifs en peu de temps, en particulier pendant les périodes défavorables.

Citant une étude menée par le SJICR entre 2017 et 2019, le Dr Manjunath a déclaré que la plupart des jeunes chez qui on a diagnostiqué des maladies cardiovasculaires étaient des fumeurs habituels, souffraient d’hypertension artérielle et avaient des antécédents familiaux de maladies cardiaques. D’autres facteurs non conventionnels comme le stress, la pollution, un mode de vie malsain ont également contribué à l’augmentation et nécessitent une intervention immédiate.

Le chirurgien cardiaque, le Dr Devi Shetty, a déclaré que les Indiens sont trois fois plus sujets aux crises cardiaques que les Européens et les Américains. Les jeunes et les employés recherchent un pontage et développent des maladies cardiaques comme une épidémie, a-t-il ajouté. Le Dr Shetty a rendu le tabagisme dès son plus jeune âge responsable de l’augmentation des crises cardiaques.

Selon r Praveen Sadarmin, consultant en cardiologie interventionnelle à Narayana Health City à Bengaluru, l’augmentation des cas d’infarctus du myocarde est due à la consommation d’aliments transformés, à la consommation d’alcool et au tabagisme en dehors du stress induit par Covid comme facteur prédominant. L’hôpital de la ville de santé de Narayana a été témoin de l’admission d’au moins sept patients chaque mois en raison d’une crise cardiaque au cours du dernier trimestre.

Le Dr Sreekanth B Shetty, consultant principal et chef de la cardiologie interventionnelle à l’hôpital mondial de Sakra, a découvert que la plupart de ses patients se plaignaient de baisses de salaire, de pertes d’emplois, d’activités physiques réduites, de prise de poids et d’examens interrompus pour des maladies traitées par la chaleur chez les soutiens de famille. .

Divya Marina Fernandes, consultante, spécialiste de la cardiologie interventionnelle et de l’insuffisance cardiaque, Aster RV Hospital finance le travail à partir du mode de vie à domicile a augmenté la pression au travail, les heures de travail, limitées ou inexistantes. entre les deux, perturbant les habitudes de sommeil et provoquant un stress excessif. Elle a conseillé aux jeunes de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un exercice de 30 minutes cinq jours par semaine.

