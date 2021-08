Effet RedmiBook: Realme taquine son ordinateur portable rival Realme Book, confirme l’option de couleur bleue en préparation

Plus de détails sur l’ordinateur portable seront probablement dévoilés dans la préparation du lancement de l’ordinateur portable, dont la date est encore inconnue.

Livre Realme : Realme devrait dévoiler son premier ordinateur portable – le Realme Book – en Inde d’ici la fin août. Mais maintenant, le PDG de l’entreprise a taquiné la variante bleue de l’ordinateur portable, qui serait le premier ordinateur portable proposé par Realme. L’ordinateur portable est très attendu, et jusqu’à présent, Realme n’a donné qu’un aperçu de la conception de l’ordinateur portable et n’a rien partagé en ce qui concerne les spécifications. Pourtant, parce que le moulin à rumeurs ne s’arrête jamais, il y avait une vidéo récente du supposé Realme Book qui donnait une vue à 360 degrés de l’ordinateur portable. Fait intéressant, la nouvelle allumeuse est arrivée juste avant le lancement de RedmiBook India.

Maintenant, cependant, le PDG Madhav Sheth a donné un teaser de la variante bleue. Il est allé sur Instagram et a partagé une histoire taquinant le 28e épisode de Ask Madhav, et dans celui-ci, il a été vu tenant un ordinateur portable bleu. Il est très probable qu’il tenait le prochain Realme Book. S’il s’agissait bien de l’ordinateur portable que sa société va bientôt dévoiler, cela signifie que le Realme Book serait très probablement également disponible dans une variante bleue. De plus, sur le côté de l’ordinateur portable, un port USB Type-C et une prise casque 3,5 mm étaient également visibles dans le teaser.

En juillet, un rapport avait fait des tournées qui affirmaient que l’ordinateur portable serait proposé en quatre couleurs – Real Grey, Real Red, Real Blue et Real Apricot, et il semble que l’ordinateur portable Madhav pourrait être vu dans le teaser serait probablement Vrai bleu.

OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) et GizNext avaient partagé ensemble une vidéo à 360 degrés du prétendu Realme Book, dans laquelle, un port USB Type-A et une prise casque 3,5 mm pouvaient être vus sur le côté droit de l’ordinateur portable, et deux ports USB Ports de type C sur la gauche. D’après la vidéo, il semblait également que l’ordinateur portable avait un design similaire à celui du MacBook Air, et il avait apparemment un grand tapis de souris et de minces lunettes noires. L’ordinateur portable semblait également avoir une reconnaissance d’empreintes digitales et son bouton d’alimentation était au-dessus du clavier sur le côté droit.

