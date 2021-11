Effet Tetris : Connected reçoit une autre mise à jour sur le commutateur – Comprend des optimisations visuelles et de performances

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La version Nintendo Switch de Effet Tetris : Connecté a reçu une autre mise à jour la semaine dernière – la faisant passer à la version 1.2.6.

La page d’assistance officielle a maintenant partagé tous les détails – révélant des optimisations de la qualité visuelle et des performances globales. En dehors de cela, il existe également un certain nombre de correctifs et de nouveaux ajouts. Voici tous les détails :

Effet Tetris : Connecté – Version 1.2.6 (16 novembre 2021)

——–NOTES DE PATCH V1.2.6 ——–

[SWITCH] Qualité visuelle globale et performances optimisées.

[SWITCH] Correction d’un problème dans le MODE VOYAGE, où le framerate diminuait sévèrement dans certaines étapes (par exemple YIN & YANG) au tout début de l’étape.

[SWITCH] Correction d’un problème où le matchmaking en ligne pouvait échouer lors de la sortie du mode veille.

[SWITCH] Sensibilité ajustée pour les sticks analogiques (Joy-Con) et Pro Controller.

[SWITCH] Ajout du MODE HORS LIGNE sous OPTIONS > GAMEPLAY pour minimiser les messages d’erreur lors de la lecture du MODE VOYAGE et des MODES D’EFFET en mode Avion ou lors de la lecture sans connexion réseau lorsque cette option est activée.

[SWITCH] Correction d’un problème où les scores ne s’enregistraient pas dans les classements dans certains cas lors de la lecture du MODE VOYAGE et des MODES D’EFFET et de la sortie du sommeil.

[SWITCH] Correction d’un problème dans LOCAL MATCH où le grondement pouvait devenir plus faible sur les contrôleurs supplémentaires lorsque vous jouiez avec plusieurs contrôleurs.

[ALL] Correction d’un problème en MULTIJOUEUR où la position par défaut de la caméra était plus réduite lorsque OPTIONS > GAMEPLAY > CAMÉRA RÉGLABLE était DÉSACTIVÉ.

[ALL] Correction d’un problème dans CONNECTED / CONNECTED VS où le jeu pouvait se bloquer lorsqu’un joueur dépassait et entrait dans la ZONE en même temps.

[ALL] Correction d’un problème dans LOCAL MATCH où l’attribution d’une action à UP ou DOWN sur un stick analogique dans PLAYER OPTIONS > CUSTOMIZE CONTROLS provoquait toujours un zoom avant ou arrière de la caméra (avec la nouvelle action).

Autres ajustements mineurs et corrections de bugs.

AUTRE

[SWITCH] Changer l’horloge du système Nintendo Switch à une heure future et publier des scores en multijoueur en ligne, puis la réinitialiser pourrait empêcher la mise à jour de vos scores en multijoueur en ligne. Veuillez ne pas modifier l’horloge système lorsque vous jouez en multijoueur en ligne.

Avez-vous déjà téléchargé la dernière mise à jour de Tetris Effect : Connected on Switch ? Vous remarquez autre chose ? Commentaires ci-dessous.