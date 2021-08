Effet Trinamol ? Le président du BJP JP Nadda et Tripura CM Biplab Deb discutent du remaniement ministériel et des alliances possibles

Le ministre en chef Biplab Deb s’est rendu à Delhi la semaine dernière et a rencontré le président du parti JP Nadda.

Sentant une menace émergente du Congrès de Trinamool avant l’élection de l’assemblée Tripura de 2023, le parti Bharatiya Janata se démène pour mettre de l’ordre dans sa maison. Le ministre en chef Biplab Deb s’est rendu à Delhi la semaine dernière et a rencontré le président du parti JP Nadda.

Selon l’ANI, Nadda avait demandé au Tripura CM de se concentrer sur le renforcement du parti dans l’État et de ne pas céder d’espace à l’opposition. Le BJP, qui avait précédemment déclaré que le TMC n’était pas une force crédible à Tripura, semble avoir senti un changement de vent dans l’État et a donc appelé le CM dans la capitale nationale. TMC a fait des tentatives désespérées pour faire des incursions dans le Tripura et dans d’autres États afin de devenir un parti pan-indien et de fournir à Mamata Banerjee un rôle national.

Les dirigeants du TMC, dont Abhishek Banerjee, s’étaient récemment rendus à Tripura afin de renforcer le parti pour affronter le BJP.

Selon le rapport, le BJP explore une opportunité d’alliance avec Pradyot Kishore Deb Barman dirigée par Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance (TIPRA).

Les deux dirigeants ont discuté de diverses questions, notamment les alliances probables, le remaniement organisationnel et l’expansion du cabinet en dehors des activités de TMC dans l’État.

La NDA de Tripura est constituée du BJP et du Front des peuples autochtones de Tripura (IPFT). L’IPFT avait fait des tournées dans la capitale nationale il y a des mois pour aplanir les différences dans les alliances et exiger des emplois pour les tribaux afin de renforcer la banque de voix.

Le BJP estime que la base de soutien de l’IPFT s’est considérablement érodée après avoir perdu les élections du conseil de district autonome.

Selon le rapport, le leader du Congrès Sushmita Dev, qui a démissionné du parti aujourd’hui, pourrait rejoindre le TMC et se voir confier certaines responsabilités à Tripura. Le père de Dev avait gagné dans la circonscription parlementaire de Tripura West. L’Assemblée Tripura de 60 membres est prévue pour les élections en 2023.

