Effets souhaités : Killer Rock Frontman, Brandon Flowers

Brandon Flowers, né le 21 juin 1981, a beaucoup contribué à son époque en tant que l’un des frontmen les plus charismatiques du rock du 21e siècle. Il a maintenant six albums en tête des charts dans sa carrière avec Les tueurs, sans oublier deux albums solo très réussis.

En juin 2021, les Killers sont revenus avec une nouvelle collaboration de poids avec l’un des héros musicaux immuables de Flowers, Bruce Springsteen. “Dustland” est une réinvention du morceau de 2008 du groupe “A Dustland Fairytale”, inspiré à l’origine par un message surprise de The Boss à Brandon. C’était la dernière preuve de la capacité durable du groupe à surprendre et à inspirer, et de la présence talismanique de Flowers en tant que chanteur principal.

Dans une veine tout aussi imprévisible, en janvier 2019, les Killers avaient livré un morceau unique qui envoyait un message sociopolitique sans restriction. La chanson était “Land Of The Free”, pour laquelle ils ont dévoilé une vidéo réalisée par Spike Lee. En 2020, ils ont préparé le terrain pour leur sixième album studio Imploding The Mirage avec les singles “Caution”, “Fire in Bone” et “My Own Soul’s Warning”. Lorsque le long métrage est arrivé, il a reconfirmé son extraordinaire popularité, en particulier au Royaume-Uni, où il s’est hissé au premier rang, comme tous ses prédécesseurs.

Ayant grandi à Henderson, Nevada, Flowers est la plus jeune de six enfants, avec quatre sœurs aînées et un frère aîné. La famille a déménagé dans l’Utah à l’âge de huit ans et, à la fin de son adolescence, il a déménagé à Las Vegas, où les Killers ont vu le jour au début des années 2000.

Entertainment Weekly décrit le deuxième album solo de Flowers L’effet recherché comme « rock avant-gardiste à l’ère d’Instagram ». Il a maintenu ce record remarquable au Royaume-Uni, où chaque disque de studio qu’il a sorti en solo ou avec les Killers est passé au premier rang.

“Nos meilleures chansons sont nos prochaines chansons”

À la fin de 2015, Brandon a parlé au magazine Loaded de la direction possible de leur prochain matériel. “Inonder [the producer of Battle Born] m’a demandé : « Quels tueurs allez-vous être cette fois ? » Je lui ai dit qu’il y a peut-être un Killers que nous n’avons pas encore été », a déclaré Flowers. « C’est vraiment excitant. Ce que je veux, c’est profiter de l’expérience de jouer plus d’un millier de spectacles et mélanger cela avec l’enthousiasme que nous avons eu lors de la réalisation de notre premier album, Hot Fuss. Ils y sont dûment parvenus, mais comme le groupe le dit toujours, “Nos meilleures chansons de tous les temps seront sur le prochain album.”

La sortie solo de Flowers sur deux albums distingués en son propre nom a offert aux fans une dimension différente de son talent. Voici un avant-goût de “Can’t Deny My Love”, le premier single de The Desired Effect, avec une vidéo réalisée par Robert Schober.



