Efficacité Covishield : réduction de 93 % des cas de Covid parmi les militaires entièrement vaccinés

L’étude a eu lieu alors que le pays était aux prises avec la deuxième vague de COVID-19 (Photo: Covishield/ .)

Une étude à grande échelle menée par les forces armées a montré une réduction de près de 93% des infections à Covid chez ceux qui ont pris le vaccin Covishield. L’étude « VIN-WIN », publiée le 27 juillet dans le Medical Journal Armed Forces India à comité de lecture par Ghosh et d’autres, a été réalisée pour évaluer l’efficacité du vaccin. Il a également montré une réduction considérable de 98% des décès liés au COVID. Cette étude a eu lieu alors que la nation était aux prises avec la deuxième vague du coronavirus. Malgré cela, l’étude a révélé qu’un groupe entièrement vacciné était dans une meilleure situation avec jusqu’à 82% des 1,59 million de personnes présentant seulement sept décès, ont déclaré les chercheurs.

L’étude de l’efficacité du vaccin Covishield chez les personnels de santé et de première ligne des forces armées indiennes met en évidence l’impact de la protection apportée par le vaccin contre le coronavirus. Le vice-amiral Surg Rajat Datta, directeur général, également co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué officiel qu’il s’agissait de la plus grande étude au monde sur l’efficacité du vaccin contre le covid à ce jour, reflétant le travail d’équipe entre divers spécialistes des services médicaux des forces armées.

Les agents de santé et les agents de première ligne des forces armées ont été les premiers à recevoir un vaccin lorsque la plus grande campagne de vaccination de l’Inde contre le COVID-19 a été lancée avec pour la plupart de jeunes hommes, qui ont reçu le vaccin Covishield. Plus de 82% de la population des forces armées était complètement vaccinée au 30 mai. L’étude a été réalisée à partir du système de surveillance de la santé des forces armées existant qui avait été amélioré pour surveiller Covid-19. Le système disposait des données pour les vaccinations quotidiennes avec les première et deuxième doses, la date d’un patient testé positif pour Covid-19 et les décès liés à Covid, toutes les données étaient disponibles et pouvaient être analysées plus avant.

