Efficacité du commandement du théâtre : la distinction de l’armée de l’air indienne est la clé

La puissance aérienne est un contributeur crucial à l’accomplissement de toute mission militaire et est considérée comme essentielle pour gagner une guerre. L’Indian Air Force (IAF) dans la configuration actuelle s’est acquittée de sa mission non seulement de défendre le ciel indien tout au long de l’histoire de l’Inde indépendante, mais a également veillé à ce que les moyens aériens soient en forme et contemporains.

Cependant, il est maintenant envisagé d’absorber le bras professionnel de l’IAF dans divers commandements de théâtre (de l’armée maritime et indienne), pour des raisons encore incompréhensibles pour les experts.

Alors que le chef d’état-major de la défense (CDS) et son département doivent encore définir clairement le concept de commandement du théâtre pour satisfaire les experts militaires, la redistribution d’une arme aérienne de combat cruciale basée sur une appréciation incomplète de la guerre moderne a attisé la controverse.

“L’IAF sous sa forme actuelle a rempli ses fonctions non seulement de maintenir une ressource aérienne apte au combat, mais a également défendu efficacement le ciel indien malgré la pénurie d’escadrons aériens”, a déclaré un ancien officier supérieur de l’IAF qui a souhaité garder l’anonymat.

Financial Express Online a régulièrement rendu compte des multiples rôles joués par l’IAF en temps de paix, et a toujours été très sollicité en raison des capacités exceptionnelles dont il dispose pour mener à bien l’aide humanitaire humaine et les secours en cas de catastrophe (HADR), ISR ( Renseignement, Surveillance, Reconnaissance) etc. Il est bien connu que le ciel indien n’est sûr que grâce au dévouement et aux capacités de l’IAF. Le rôle de l’armée de l’air dans le monde entier a été compris comme étant pour l’offensive de gagner une guerre.

“Les commandements de théâtre étant formés avec une compréhension moindre des principes d’interopérabilité, cela revient à laisser chaque service à son propre sort au sein du commandement de théâtre, dans l’espoir qu’à un moment donné à l’avenir, une sorte d’équilibre soit atteint”, a déclaré l’officier cité ci-dessus. .

Commandements de théâtre et IAF

Cela fait à peine un an et six mois que le Département des affaires militaires (DMA) a été créé le 1er janvier 2020. Les experts militaires considèrent qu’il est trop tôt pour que le DMA soit suffisamment impartial et indépendant pour prendre une décision qui influence tous les forces armées, notamment la mise en place de commandements de théâtre en réduisant l’efficacité de l’IAF.

La première nomination du CDS en elle-même était une étape historique pour l’Inde, et l’établissement du Theatre Command au cours du mandat du tout premier CDS semble être une ambition ambitieuse pour atteindre un objectif final qui est militairement incompréhensible pour la plupart des experts.

Pour une grande armée comme celle de l’Inde, le premier CDS aurait dû initialement rationaliser les interactions interservices plus étroites, avec des plans d’entraînement conjoints ou un rôle actif accru du quartier général de la défense intégrée. Les forces armées doivent encore réaliser l’interopérabilité au sein de leurs propres services, sans parler des interservices.

“Au lieu de moderniser d’abord l’armée indienne grâce à des systèmes tels que les systèmes de gestion de champ de bataille mis au rebut, le DMA a quelque peu compensé ces insuffisances en obligeant l’IAF à abandonner ses technologies de pointe comme les avions de chasse et les hélicoptères”, a observé un autre officier.

Selon les experts de l’aviation, «l’armée indienne n’est même pas conçue pour intégrer l’IAF, et encore moins pour prendre le contrôle des commandes de théâtre avec des avions de combat de l’ère moderne. La préparation et la formation des officiers supérieurs doivent d’abord être effectuées pour les opérations des trois services au moins pour les cinq prochaines années, avant que nous ayons des officiers supérieurs ayant une connaissance approfondie du rôle tactique de chaque service.

«Malheureusement, le CEMD lui-même a simplement changé de poste de chef d’état-major de l’armée (COAS) à chef d’état-major de la Défense (CEMD) le lendemain, sans avoir aucune expérience de rôle opérationnel dans les trois services. Bien que l’expérience en cours d’emploi soit toujours essentielle dans le domaine complexe de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air, chaque chef de service atteint le poste spécialisé de niveau supérieur après environ quatre décennies d’expérience professionnelle. Une lacune ici est flagrante, surtout sans qu’aucun chef de service ayant une expérience de commandement de théâtre opérationnel ne prenne une décision pour l’IAF », a observé un autre officier.

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, les opérations multi-domaines sont un art et une technologie encore inconnus de l’Inde et constituent la base des commandes de théâtre dans le monde entier.

Préoccupations de l’IAF

Des inquiétudes sont exprimées en particulier sur le risque de dégradation à long terme du service efficace de l’IAF. L’aspect le plus inquiétant mis en évidence est que ceux qui prennent la décision aujourd’hui de désassembler les actifs de l’IAF ne seront sûrement pas là pour voir la prochaine guerre à laquelle l’Inde sera confrontée. Espérons que ceux qui se précipitent pour démanteler l’IAF ne soient pas tenus pour responsables par l’histoire. Une guerre n’a jamais de bouton de relecture.

Opinion d’expert sur les commentaires du CEMD sur le processus de mise en place des commandements de théâtre

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le colonel RS Sidhu, vétéran de l’armée indienne, « les remarques du général Bipin Rawat, chef d’état-major de la défense (CDS) lors d’un séminaire tenu le 02 juillet 2021, comparant l’Indian Air Force (IAF) opérations similaires au rôle de soutien opérationnel joué par le Corps of Engineers et le Corps of Artillery, a suscité la controverse sur le processus de réorganisation des forces armées en commandements de théâtre.

« Le CDS aurait également fait remarquer que la création d’un commandement du théâtre maritime (MTC), d’un commandement de la défense aérienne (ADC) et de deux commandements de théâtre géographiques contre la Chine et le Pakistan était sanctionnée par le gouvernement et serait créée dans un délai déterminé. que cela plaise ou non à l’IAF. L’actuel commandement nord de l’armée restera probablement intact car il est activement impliqué dans la lutte contre une insurrection transfrontalière alimentée. La spéculation est répandue qu’une annonce officielle sur l’établissement de tout ou partie des commandements de théâtre unifiés ci-dessus pourrait être faite d’ici le 15 août 2021. »

« La question en jeu n’est pas le point de vue du CDS sur l’IAF, mais l’aspect le plus sérieux de l’adoption d’un processus harmonieux pour la réorganisation la plus complète et attendue depuis longtemps des forces armées indiennes par la mise en place de commandements de théâtre. Ici, je vois un état d’esprit confus », estime le colonel Sidhu.

Selon lui, « D’un côté, les deux commandements de théâtre maritime légitimes, l’Est et l’autre de l’Ouest, sont susceptibles d’être fusionnés en un seul commandement de théâtre maritime pour une si vaste région maritime. D’un autre côté, un commandement du théâtre nord le long de la frontière du Tibet est jugé trop important et le processus de réflexion consiste à créer deux commandements de théâtre. Soit dit en passant, le commandement du théâtre sud-ouest de la Chine est responsable de toute la frontière du Myanmar au Kazakhstan.

« Conformément au décret gouvernemental initial (GO) sur CDS et DMA, la nomination n’était pas censée faire partie de la chaîne opérationnelle. Les commandants de théâtre devaient dépendre directement du gouvernement, par l’intermédiaire de RM, pour les questions opérationnelles.

« Avoir deux commandements de théâtre opposés bon gré mal gré à la frontière du Tibet nécessite un mécanisme de coordination sur eux. Attribuant ainsi subrepticement des rôles opérationnels à CDS & DMA. Nous reviendrons donc à la case départ ! Cela sent la construction d’un empire et la réduction de l’IAF et de la marine indienne à la bonne taille », estime le vétéran de l’armée.

En conclusion, il dit : « Les commandes de théâtre sont utilisées comme ‘SPV’ pour contourner le GO! Il s’agit d’un cas particulier de réformes bien intentionnées susceptibles d’être détournées par des machinations bureaucratiques, avec la connivence active de la hiérarchie militaire.

