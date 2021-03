Efficacité et émotion clés pour une bonne expérience client: étude Havas

Pour les marques Bricks & Clicks, une communication pertinente et responsable associée à la convivialité de l’expérience classée comme le facteur le plus important

L’efficacité et l’émotion sont les deux facteurs les plus importants d’une bonne expérience client (CX), selon une nouvelle étude Havas, le X Index. L’étude est basée sur les attitudes des consommateurs envers l’expérience client en tant que pratique des marques. L’indice X a interrogé 28000 consommateurs sur cinq marchés – Chine, France, Inde, Royaume-Uni et États-Unis – a révélé que sur les 40 critères analysés, deux facteurs – « le parcours client était simple » et « le parcours client était agréable » obtenait le score le plus élevé – même au-dessus d’autres facteurs tels que la fidélité à la marque, le service client et le prix.

Au total, 250 marques – y compris les marques « Bricks & Clicks » (détaillants physiques qui ont mis en œuvre des programmes de transformation numérique) et Pure Players (digital natives, en ligne uniquement) – ont été notées pour chaque critère, selon les consommateurs. perception de leur importance pour l’expérience client globale.

Pour les marques Bricks & Clicks, une communication pertinente et responsable associée à la convivialité de l’expérience a été le facteur le plus important. Pour Pure Players, la qualité de leur service client était le facteur le plus important. Alors que le plaisir de l’expérience est apparu comme un facteur de discernement pour Pure Players, il était moins prononcé que pour les marques «Bricks & Clicks». L’étude souligne qu’en Inde, le facteur de relation client-marque est le principal moteur de l’efficacité CX, avec un impact conjoncturel de Covid.

Alors que l’importance que les consommateurs accordent à l’efficacité et à l’émotion se démarque, une CX efficace est motivée par une combinaison unique de certains facteurs dans chaque marché. Havas CX a identifié quatre principes fondamentaux clés de la meilleure expérience client de sa catégorie en 2021: créer des expériences personnalisées, offrir une expérience omnicanale transparente, être responsable et attentionné, ainsi que créer une connexion émotionnelle simple pour le plaisir.

L’indice Havas X est un outil exclusif conçu pour servir de baromètre mondial pour évaluer l’expérience client, a déclaré Neeraj Bassi, directeur de la stratégie chez Havas Group India. «Ces informations seront particulièrement utiles pour les directeurs marketing et directeurs généraux qui envisagent de réorganiser leur offre CX après la pandémie. L’objectif de notre rapport est d’aligner toutes les parties prenantes sur l’importance de l’expérience client dans la construction d’un différenciateur pour la marque », a-t-il ajouté.

«Chaque marque devra organiser un parcours d’achat significatif, unique et pertinent pour que le consommateur se fidélise. Le manque d’expérience en magasin a contraint les marques Bricks & Clicks à se tourner vers des innovations technologiques pour personnaliser l’expérience d’achat pour le client, contrairement à traiter chaque interaction comme une transaction. Grâce à notre baromètre exclusif HAVAS CX, nous visons à découvrir les facteurs que les marques doivent garder à l’esprit afin d’offrir une expérience client agréable et de mieux s’adapter à ces scénarios changeants », Prashant Tekwani, vice-président exécutif et chef d’entreprise, Havas CX India , ajoutée.

