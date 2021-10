Effitrac lance une bourse des talents pour répondre à la pénurie de compétences dans les PME

Vue aérienne d’une équipe commerciale

Technologie pour les MPME : Pour permettre aux MPME de numériser leurs opérations, le fournisseur de logiciels en tant que service Effitrac Solutions, qui propose des logiciels de processus métier de bout en bout autour de la comptabilité, de la gestion de la clientèle, entre autres, a lancé un marché de connaissances Effitrac Partner Connect pour aider les PME à obtenir accès aux talents.

« La plupart des PME sont basées dans des villes de niveau II et III où le vivier de talents est très restreint, en particulier pour les compétences telles que les ressources humaines, la comptabilité, la logistique, la gestion des stocks, le merchandising et la finance, entre autres », Logesh Velusamy, fondateur et PDG, Effitrac Solutions a déclaré à Financial Express Online. La société a réalisé un programme pilote d’Effitrac Partner Connect avant le lancement, au cours duquel elle a formé et perfectionné 20 personnes en logistique, gestion des stocks, comptabilité et autres compétences. Tous ont été intégrés par des propriétaires de PME pour des conseils/un soutien dans tous les domaines de besoin. « Après avoir vu le succès du pilote, nous avons décidé de le présenter comme une nouvelle offre », a déclaré Velusamy.

Il a ajouté : « Nous essayons d’organiser l’industrie et de combler le fossé entre l’offre et la demande. Nous publions la liste des personnels qualifiés sur le portail et les PME peuvent choisir les personnes avec lesquelles elles souhaitent s’associer, en fonction de leurs exigences spécifiques, telles que la durée du projet ou les compétences requises.

Effitrac Partner Connect se concentre actuellement sur l’élargissement du bassin d’embauches potentielles qui sont soit des débutants cherchant à travailler dans le secteur des PME, soit des cadres intermédiaires qui ont eu une interruption de carrière et souhaitent reprendre un travail à temps plein, ou même des vétérans de l’industrie qui peut consacrer quelques heures de sa journée à aider et soutenir les PME. La plate-forme vise à intégrer près de 1000 partenaires de connaissances au cours des six prochains mois.

Effitrac Solutions, lancé en 2012, s’adresse à plus de 14 secteurs de MPME tels que la transformation des aliments, la fabrication de textiles, l’ingénierie générale, etc. La société a atteint plus de 500 clients MPME en 15 mois et connaît actuellement une croissance de 20 à 25 % d’un mois sur l’autre. Société amorcée, Effitrac Solutions prévoit de lever des fonds de série A dans les 8 mois à venir.

