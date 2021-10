Effondrement de Bulb Energy : le contribuable fait face au renflouement d’un fournisseur alors que la crise des prix du gaz secoue le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

On pense que le gouvernement accélère les plans pour l’effondrement de Bulb, le septième fournisseur d’énergie du pays. Si la société tombe sous administration judiciaire dans les prochains jours, il pourrait appartenir au contribuable de la maintenir à flot grâce à une nationalisation temporaire.

Il est entendu que le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) et le Trésor travaillent sur des plans d’urgence pour utiliser l’argent des contribuables si la recherche de nouveaux financements, entre les mains de la banque d’investissement Lazard, s’avère infructueuse.

Un porte-parole de Bulb a déclaré vendredi: « Nos discussions avec plusieurs parties pour obtenir un financement supplémentaire continuent de bien progresser et nous sommes encouragés par la baisse des prix de gros de l’énergie. »

Selon Sky News, des sources du secteur ont déclaré que des pourparlers avec un petit nombre d’acheteurs potentiels étaient en cours, mais que d’autres s’étaient retirés ces derniers jours.

Si Bulb n’assure pas son propre financement d’ici la semaine prochaine, il est entendu qu’Ofgem cherchera un soi-disant fournisseur de dernier recours (SOLR). Cela impliquerait que d’autres sociétés énergétiques soumissionnent pour prendre la clientèle de Bulb.

Mais Bulb, lancé en 2015 par Amit Gudka et Hayden Wood, détient une part de marché de 6% du marché de l’énergie domestique avec environ 1,7 million de clients domestiques.

Compte tenu de sa taille, la perspective d’un SOLR est peu probable.

Si aucune autre entreprise n’a absorbé Bulb dans les sept jours, le Trésor et le contribuable deviendront responsables du financement de l’entreprise.

Une porte-parole d’Ofgem a déclaré : « Il y a eu une augmentation sans précédent des prix mondiaux du gaz qui exerce une pression financière sur les fournisseurs.

« Nous savons que c’est une période préoccupante pour de nombreuses personnes et notre priorité numéro un est de protéger les clients.

« En cas de défaillance d’un fournisseur, l’Ofgem et le gouvernement ont mis en place des processus solides pour garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité et en gaz des clients et la protection des soldes créditeurs des clients nationaux. »

Une porte-parole du gouvernement a ajouté : « L’Ofgem – en tant que régulateur expert – surveille la situation sur le marché de l’énergie pour les impacts continus sur les prix de gros élevés du gaz dans le monde.

« Nous avons mis en place les pouvoirs et des processus robustes pour garantir que les clients ne subissent aucune interruption de leur approvisionnement énergétique et que les coûts soient minimisés si un fournisseur devait quitter le marché. »

L’implication des contribuables par le biais du régime d’administration des sociétés d’approvisionnement en énergie d’Ofgem permettrait aux administrateurs de gagner du temps pour rechercher un accord de restructuration pour Bulb, qui fournit 100 % d’électricité renouvelable et 100 % de gaz neutre en carbone.