Effondrement du pont de Leeds: un tronçon de 120 tonnes «écrasé par une grue» – Routes fermées | UK | Nouvelles

L’incident s’est produit à Regent Street, près du campus Quarry Hill du Leed’s City College. La section du pont était destinée à l’A64 qui est actuellement fermée en raison de travaux de construction à long terme pour améliorer le survol.

On pense que des ouvriers ont essayé de déplacer la section du pont d’une grue.

Mais les débris de 120 tonnes sont tombés et ont atterri sur un camion.

On ne sait pas si quelqu’un a été blessé.

Un témoin oculaire a déclaré à LeedsLive: «Une section de 120 tonnes du remplacement du pont A64 vient de s’effondrer sur le camion depuis la grue.»

Des images de la scène ont été partagées en ligne après l’incident et semblent montrer que la route a été gravement endommagée par l’incident.

La rue Regent sur la rocade intérieure a été fermée à 20 h le vendredi soir pour les travaux de démolition du pont et devait rouvrir à 5 h 30 le lundi 17 mai.

Le service d’ambulance du Yorkshire a confirmé qu’ils n’avaient pas été appelés sur les lieux et qu’il n’y avait pas eu de blessés.

La police du West Yorkshire a également confirmé que la police n’avait pas été appelée sur l’incident.

Le Regent Street Flyover a été construit à la fin des années 1960 et transporte l’A64 Inner Ring Road au-dessus de l’A61 Regent Street, et est normalement utilisé par 70 000 véhicules par jour.

Les travaux de construction devraient durer jusqu’à deux ans et leur achèvement est prévu pour le printemps 2022.

Un site Web du gouvernement avec des détails sur le projet affirme: «Une grue mobile spécialisée sera utilisée pour négocier les poutres du pont, pesant un total de 220 tonnes, en place.

“Le pont aura une portée totale totale d’environ 66 m, la plus grande poutre d’acier mesurant 44 m de longueur et pesant 69 tonnes.”

Plus à venir…