Effondrement d’un condominium en bord de mer en Floride: choses à garder à l’esprit lors de la construction de structures près de la côte

Jusqu’à présent, la cause exacte de l’effondrement n’a pas encore été établie.

Effondrement partiel d’un bâtiment en Floride : La semaine dernière, le condominium Champlain South Towers à Surfside en Floride s’est partiellement effondré, rappelant la vulnérabilité des structures construites près de la côte. Selon un rapport publié dans IE, la société d’ingénierie Thomas E Henz avait déclaré en octobre 2018 que l’immeuble de 40 ans nécessitait d’importantes réparations, constatant que la terrasse de la piscine et l’allée d’entrée n’étaient pas suffisamment étanches, tandis que le front de mer de 12 étages le stationnement du bâtiment présentait des fissures et des écaillages à divers degrés dans les colonnes, les poutres et les murs.

La construction irrégulière ou non planifiée de structures près de la côte, ou « l’étalement urbain marin » joue un rôle important dans l’élévation des niveaux d’eau et dans l’affaissement des terres, car une quantité excessive d’eau souterraine est extraite, selon le rapport. en disant. Jusqu’à présent, la cause exacte de l’effondrement n’a pas encore été établie, mais certains facteurs doivent être pris en compte lors de la construction de structures près de la mer. Le rapport ajoute qu’il y a quatre aspects fondamentaux qui doivent être pris en compte pour la construction près de la côte en Inde.

Lire aussi | Pollution de Yamuna : le gouvernement de Delhi interdit la pêche dans certaines parties du fleuve

Le premier et le plus important d’entre eux sont le sol et la fondation. Les zones côtières sont bordées d’une couche de sable qui descend considérablement en dessous de laquelle se trouve une couche de roche dure ou peut-être parfois d’argile marine. Les structures sont donc construites sur un pieu de fondation dans de tels endroits, dans lequel des pieux de béton sont enfoncés pour reposer sur une strate appropriée et profondément enfoncée dans le sol. Ces pieux peuvent vivre plus longtemps si des matériaux capables de résister à l’environnement marin hostile sont soigneusement sélectionnés, selon le consultant principal en conception Spectrum Santosh K. Des additifs chimiques peuvent y être inclus pour améliorer les performances du ciment ou du béton résistant aux sulfates. De plus, pour que les couches dures soutiennent la fondation, les ingénieurs s’assurent également que de l’acier non corrosif est utilisé et que la surface du béton est augmentée. Le béton est également densifié pour qu’il devienne étanche.

Le deuxième point fondamental à garder à l’esprit est l’interaction matérielle. L’infiltration d’eau salée dans le béton – appelée effritement – peut être un problème majeur dans les structures construites près de la mer, car cela peut provoquer la rouille et l’affaiblissement progressif des poutres de support. Les bâtiments côtiers voient également souvent la corrosion et la couverture en acier peut affecter l’érosion. La carbonatation est également un problème, car elle peut faire perdre au coulis de ciment entourant la structure ses propriétés protectrices.

Les audits structurels sont également essentiels pour s’assurer que les bâtiments situés à proximité de grands plans d’eau sont bien entretenus. Le rapport indique qu’en 2019, la Brihanmumbai Municipal Corporation avait demandé la réalisation d’audits structurels des bâtiments de plus de 30 ans. Des interventions opportunes comme celles-ci peuvent aider à prévenir l’effondrement de bâtiments, même si la mise en œuvre de telles mesures continue d’être un défi.

Le dernier des points à considérer est le niveau de la mer. Santosh a déclaré que lorsque les humains empiètent sur le territoire de la mer, la mer revient ailleurs. Il a ajouté que partout dans le monde, des cas de montée des eaux ont été signalés, c’est pourquoi il faut davantage de recherches dans ce domaine afin que les décisions puissent être prises en conséquence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.