Effondrement d’un immeuble à Miami : beaucoup craignaient la mort après l’effondrement d’un condo en bord de mer

Une vue aérienne montrant un bâtiment partiellement effondré à Surfside près de Miami Beach, Floride, États-Unis, le 24 juin 2021. REUTERS/Marco Bello

Un immeuble en copropriété en bord de mer s’est partiellement effondré jeudi à l’extérieur de Miami, tuant au moins une personne et en piégeant d’autres dans la tour qui ressemblait à une maison de poupée géante fracturée, avec un côté arraché. Des dizaines de survivants ont été retirés et les sauveteurs ont continué à en chercher davantage.

Une aile du bâtiment de 12 étages de la communauté de Surfside s’est effondrée avec un rugissement vers 1h30 du matin. En fin d’après-midi, près de 100 personnes étaient toujours portées disparues, ont indiqué les autorités, faisant craindre que le nombre de morts ne grimpe fortement. Les autorités ne savaient pas combien se trouvaient dans la tour lorsqu’elle est tombée. Plus de 100 autres ont été recensés. “Le bâtiment est littéralement pancake”, a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett. “C’est déchirant parce que cela ne signifie pas, pour moi, que nous allons réussir autant que nous le voulions pour trouver des gens vivants.”

Quelques heures après l’effondrement, les chercheurs tentaient d’atteindre un enfant pris au piège dont les parents seraient morts. Dans un autre cas, les sauveteurs ont sauvé une mère et son enfant, mais la jambe de la femme a dû être amputée pour la sortir des décombres, a déclaré Frank Rollason, directeur de la gestion des urgences de Miami-Dade, au Miami Herald.

La vidéo montrait des équipes de pompiers enlevant un garçon de l’épave, mais il n’était pas clair s’il s’agissait de la même personne mentionnée par Rollason. Les équipes tentaient d’entrer dans le bâtiment depuis un parking sous la structure. Le gouverneur Ron DeSantis, qui a visité les lieux, a déclaré que la télévision n’avait pas saisi l’ampleur de ce qui s’était passé. Les équipes de secours « font tout ce qu’elles peuvent pour sauver des vies. C’est en cours, et ils ne vont pas se reposer », a-t-il déclaré.

Des équipes de 10 à 12 sauveteurs sont entrées dans les décombres à la fois avec des chiens et d’autres équipements, travaillant jusqu’à ce qu’elles soient fatiguées par le levage de charges lourdes, puis faisant place à une nouvelle équipe, a déclaré le directeur financier de la Floride, Jimmy Patronis, le commissaire des incendies de l’État. “Ils ne vont pas s’arrêter juste à cause de la tombée de la nuit”, a déclaré Patronis à la chaîne de télévision de Miami WPLG. “Ils peuvent juste avoir un chemin différent qu’ils poursuivent.”

Patronis a déclaré qu’il était profondément ému par l’image d’un lit superposé près du sommet désormais exposé du bâtiment. “Quelqu’un dormait probablement dedans”, a-t-il déclaré. « Il y a tous ces et si. » Les autorités n’ont pas précisé ce qui a pu causer l’effondrement. Sur des séquences vidéo capturées à proximité, le centre du bâtiment a semblé tomber en premier, avec une section la plus proche de l’océan vacillant et descendant quelques secondes plus tard alors qu’un énorme nuage de poussière engloutit le quartier.

Des travaux étaient en cours sur le toit du bâtiment, mais Burkett a déclaré qu’il ne voyait pas comment cela aurait pu en être la cause. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré avoir reçu un appel du président Joe Biden, qui a promis de fournir toute aide fédérale demandée.

Des hôtels ont été ouverts à certains résidents déplacés, a déclaré le maire, et des livraisons de nourriture, de médicaments et plus ont été organisées à la hâte. Environ la moitié des quelque 130 unités du bâtiment ont été touchées, a déclaré le maire lors d’une conférence de presse. Les sauveteurs ont retiré au moins 35 personnes de l’épave en milieu de matinée, et du matériel lourd a été amené pour aider à stabiliser la structure afin de leur donner plus d’accès, a déclaré Raide Jadallah de Miami-Dade Fire and Rescue.

La tour a un mélange de résidents saisonniers et permanents, et bien que le bâtiment conserve un journal des invités, il ne garde pas trace du moment où les propriétaires sont en résidence, a déclaré Burkett. Nicholas Fernandez a passé des heures après l’effondrement à essayer d’appeler deux amis qui séjournaient dans l’immeuble avec leur jeune fille. La famille était venue aux États-Unis pour éviter l’épidémie de COVID-19 dans leur pays d’origine, l’Argentine, a déclaré Fernandez, de Miami.

« L’espoir est que, peut-être, quelqu’un entende l’appel. Je sais qu’il y a des chiens à l’intérieur », a-t-il déclaré. “Je sais que cela peut sembler ridicule ce que je dis, mais il y a toujours de l’espoir jusqu’à ce que nous entendions différent.” Au total, 22 Sud-Américains manquaient à l’appel dans l’effondrement – neuf d’Argentine, six du Paraguay, quatre du Venezuela et trois d’Uruguay, selon des responsables de ces pays.

L’effondrement, qui semblait affecter une jambe de la tour en forme de L, a arraché des murs et laissé quelques maisons dans la partie encore debout du bâtiment exposées. Des images télévisées montraient des lits, des tables et des chaises à l’intérieur. Des climatiseurs étaient suspendus à certaines parties du bâtiment, où des fils pendaient. Des tas de gravats et de débris entouraient la zone, et des voitures jusqu’à deux pâtés de maisons étaient recouvertes de poussière. Alors que les équipages traversaient les décombres vers midi, de la fumée s’est répandue dans la zone à partir d’un petit incendie qui s’est déclaré lorsque les décombres ont bougé, ont déclaré des responsables. Barry Cohen, 63 ans, a déclaré que sa femme et lui dormaient dans le bâtiment lorsqu’il a entendu pour la première fois ce qu’il pensait être un coup de tonnerre. Le couple s’est rendu sur leur balcon, puis a ouvert la porte du couloir de l’immeuble pour trouver “un tas de gravats, de poussière et de fumée qui s’élevait autour”.

“Je ne pouvais pas passer devant ma porte”, a déclaré Cohen, l’ancien vice-maire de Surfside. “Un trou béant de décombres.” La commissaire de Surfside City, Eliana Salzhauer, a déclaré à WPLG que le processus de recertification de 40 ans mandaté par le comté était en cours. Salzhauer a déclaré que le processus se déroulerait sans difficulté. Un inspecteur en bâtiment était sur place mercredi. “Je veux savoir pourquoi cela s’est produit”, a déclaré Salzhauer. « C’est vraiment la seule question. … Et cela peut-il se reproduire ? Y a-t-il un autre de nos bâtiments en ville en danger ? »

Le développement de condos en bord de mer a été construit en 1981 dans le coin sud-est de Surfside. Il y avait quelques unités de deux chambres sur le marché, avec des prix demandés de 600 000 $ à 700 000 $. La sensation de quartier de la région offre un contraste frappant avec le faste et l’agitation de South Beach à proximité.

La région a un mélange d’appartements, de maisons, de condominiums et d’hôtels neufs et anciens, avec des restaurants et des magasins servant une combinaison internationale de résidents et de touristes. La rue principale au bord de l’océan est bordée d’immeubles en copropriété de luxe à parois vitrées, mais des maisons plus modestes se trouvent à l’intérieur des terres. Parmi les habitants du quartier se trouvent des snowbirds, des immigrants russes et des familles juives orthodoxes.

Patricia Avilez a envisagé de passer la nuit dans l’appartement vacant de son beau-frère mercredi, mais ne l’a pas fait, seulement pour s’éveiller à la nouvelle de l’effondrement. « Et puis je suis venue ici, et c’est parti », a-t-elle dit. « Tout est désastre. »

