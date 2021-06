Effondrement d’un immeuble à Mumbai : onze morts, dont des enfants, dans des scènes d’horreur | Monde | Nouvelles

in

Des rapports locaux indiquent que 18 personnes ont été blessées après l’effondrement de la structure. Selon la BrihanMumbai Municipal Corporation (BMC), l’incident a eu lieu mercredi à 23h00 (18h30 GMT).

Le BMC a également partagé trois immeubles résidentiels voisins qui ont été évacués car leurs structures étaient en mauvais état.

Toutes les personnes blessées dans l’effondrement ont été transférées à l’hôpital BDBA voisin.

Le journal Mumbai Mirror a cité un habitant local disant : « Je suis sorti après que deux personnes nous aient demandé de quitter le bâtiment.

“Alors que je me précipitais dehors, j’ai vu trois bâtiments, dont une laiterie, ont été démolis près de notre bâtiment.”

Mumbai est en période de mousson, se terminant généralement en septembre. Il a toujours causé des effondrements de bâtiments en Inde.

Tout au long de mercredi, de fortes pluies se sont abattues sur Mumbai et sa banlieue, provoquant des inondations sur les routes et les voies ferrées et perturbant les services de trains de banlieue.

Le département météorologique indien (IMD) a émis une «alerte rouge» pour Mumbai et les districts voisins de Thane, Palghar et Raigad, avertissant de précipitations très fortes à extrêmement fortes dans des endroits isolés.

L’engorgement provoqué par les premières pluies de la mousson a incité la police de la circulation à fermer quatre métros et contraint les automobilistes à abandonner leurs véhicules sur les routes.