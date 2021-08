Effondrement économique et social des États-Unis, y compris le dollar, ou cinquante dollars d’argent ? 10z viral

de Silver Doctors :

Rappelez-vous le vieil adage, « vous ne voulez pas voir un monde avec 100 $ d’argent » ? Ouais, eh bien, nous devrons peut-être juste revoir nos attentes…

(par Half Dollar) La facilité avec laquelle presque toutes les choses montent en flèche ne cesse de surprendre.

Est-ce que c’est?

Par exemple, je viens de commencer à chercher une nouvelle paire de baskets, ou de tennis, si je peux me permettre, et j’aime la marque Asics pour de nombreuses raisons, y compris peut-être une façon de rendre hommage à mes journées de course, mais l’une des principales raisons J’aime tellement Asics, mis à part l’entreprise qui propose des modèles pour tous les types de pieds, un bon confort et un soutien de qualité, la grande variété de tailles et de couleurs proposées.

J’ai ce que j’appellerais une pointure normale (10,5 de large), et pendant des années, j’ai pu acheter des Asics lorsque j’achète de nouvelles chaussures de tennis pour environ cinquante dollars, et il y a de nombreuses années, je pouvais les obtenir régulièrement pour 35 $ à 50 $.

Je parle des Asics de base à ce prix, et je ne parle pas des Asics ultra-premium que j’achèterais spécifiquement pour la course, bien qu’il n’y ait aucune honte à courir dans l’une des Asics que j’achète, bon marché ou cher, vraiment, mais à l’époque, je débourserais volontiers beaucoup d’argent pour une paire de chaussures de course dédiées, mais pour certains types de chaussures “de tous les jours”, j’ai trouvé que les modèles de base d’Asics fonctionnent très bien, et il n’y a vraiment pas besoin d’aller chercher leurs chaussures plus chères.

Et donc je ne le fais pas.

Quoi qu’il en soit, j’ai brusquement arrêté de chercher des chaussures de tennis l’autre jour, et c’est en ligne, remarquez, c’est ainsi que j’ai dû acheter toutes les chaussures que je possède actuellement, tennis ou autres, car les magasins dang n’ont jamais le 10,5 “large” en stock chaque fois que je vais en personne, et non, je suis désolé, mais la taille 11 n’est pas la même chose !

Cela dit, j’ai brusquement arrêté de chercher des chaussures de tennis l’autre jour pour une raison particulière : l’autocollant de choc.

Ouais.

Cela m’a frappé.

Bien sûr, j’ai toujours dit de se préparer pour des chaussures de tennis qui coûtent 1 500 $ au lieu de 150 $, et nous savons tous que cela arrive, car ce n’est que le résultat mathématique d’avoir une monnaie fiduciaire inconstitutionnelle, non adossée et basée sur la dette, dépendante de l’exponentiel , une croissance insoutenable, mais pour l’instant, alors que nous nous dirigeons vers le mois d’août 2021, il semble que 100 $ soit le nouveau 50 $.

Je souhaite.

Et seulement si vous avez de la chance.

Y compris avec votre timing.

À moins, bien sûr, que vous puissiez écrire un script et créer un bot Web pour faire les achats à votre place.

Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce qui s’est passé dans mon cas spécifique de choc d’autocollant, je cliquais modèle après modèle et couleur après couleur et menu déroulant après menu déroulant aussi vite que possible, ou aussi vite que Google Chrome pourrait mettre à jour mes sélections, pour des chaussures de toutes sortes de couleurs farfelues que je n’aurais jamais chaussées depuis un million d’années, et pourtant, j’étais là, à ouvrir frénétiquement de nouveaux onglets, à en fermer d’autres, et je faisais tout ce que je Je pouvais trouver n’importe quoi, n’importe quoi, en taille “10,5 de large”, qui coûtait moins de cent dollars, et à ce moment-là, je me fichais même de savoir si le modèle n’était disponible qu’en Splattered Pink Sunburst avec Flowing Neon Design arc-en-ciel, car si je pouvais trouver quelque chose en taille 10,5 de large à un prix raisonnable, je l’achèterais !

Ce qui s’est passé ensuite, c’est là où les détails deviennent un peu brumeux.

C’était peut-être les couleurs néon qui clignotaient sur mes multiples moniteurs, mais la dernière chose dont je me souviens était de cliquer sur des chaussures qui coûtaient 119,99 $, et bien sûr, aucune des couleurs n’était disponible dans une taille 10,5 de large, et peu de temps après avoir pas un peu de chance n’importe où dans la fourchette de prix maintenant bien supérieure à cent dollars, mon portefeuille a explosé dans ma poche arrière gauche, a fait un trou dans le siège de ma chaise, a causé des dommages catastrophiques à son ascenseur hydraulique, et je suppose que j’ai basculé sur le sol en béton ou quelque chose du genre, parce que lorsque je suis revenu à moi, je me suis retrouvé assis par terre avec une chaise cassée à mes côtés, frottant la bosse lancinante sur ma tête et me demandant si ce prix élevé comprenait la livraison gratuite ou non ?

Pouah.

Autocollant choc, en effet.

Je vais recommencer à chercher des chaussures de tennis un jour, dès que je pourrai trouver le courage de le faire, mais je dois être absolument certain que mes compétences en Search Fu sont pointues et affinées avant de le faire, et je pourrais même devoir m’éloigner complètement d’Asics, même si je préfère ne pas parce que j’aime la cohérence et la fiabilité d’Asics, mais comme je le dis depuis un certain temps, et comme je viens de le redécouvrir, en pleine force, si vous pouvez trouver une bonne paire de chaussures que vous porterez un jour, et si vos pieds ne “grandissent plus”, pour ainsi dire, alors achetez ces chaussures maintenant et réduisez votre risque de choc encore pire plus tard.

Inutile de dire que j’emmène les vêtements de mes adolescents soucieux de la mode faire du shopping ce week-end, et je pense que je vais boire une bouteille de Pepto et sauter des Tums juste avant d’entrer dans le centre commercial, parce que mes chaussures de tennis pour enfants coûtent toujours environ la moitié d’un bras et un quart de jambe, et parce que mes enfants doivent avoir le modèle Super Duper Cool, et puisque le modèle Super Duper Cool est le seul modèle qui n’est pas en vente dans l’ensemble dang mall, et comme le Super Duper Cool Model est également trop cher pour se qualifier pour le week-end de magasinage «hors taxes», avec ma récente expérience de choc autocollant, en plus d’être le père de deux enfants branchés et branchés, je devrais probablement regarder pour obtenir une marge de crédit sur ma maison ou quelque chose pour les achats de la rentrée scolaire de cette année.

Vous savez, juste au cas où.

Je rigole.

Je paie en espèces, la plupart du temps, ou par carte de débit.

Mais je ne plaisante pas à ce sujet : l’argent est la meilleure couverture contre toute cette folie monétaire.

Et ce n’est que l’une des raisons pour lesquelles l’argent ne se ralliera pas comme les gens pensent que l’argent se ralliera, et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’argent disparaît dans des trous dans le sol, s’enfonçant dans des bateaux et tout :

Une autre raison pour laquelle l’argent ne se ralliera pas comme les gens pensent que l’argent se ralliera, bien sûr, est qu’avant tout, ils lâcheront l’argent en dernier.

Autrement dit, s’il y a une chose que l’État Profond, qu’il s’agisse de la variété Globaliste ou de la variété américaine, craint plus que toute autre chose dans le monde entier, c’est l’argent, car l’argent est le vrai pouvoir du peuple.

