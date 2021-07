Effort pour révoquer un membre du conseil scolaire de Virginie sur la politique COVID devant être décidé par le tribunal ⋆ .

Un membre du conseil scolaire du comté de Fairfax devra plaider sa cause devant le tribunal pour expliquer pourquoi elle ne devrait pas être démis de ses fonctions après que les pétitionnaires ont rassemblé le nombre nécessaire de signatures, a décidé vendredi un juge.

La membre du conseil d’administration Elaine Tholen fait face à un effort de rappel suite à ses votes visant à suspendre l’apprentissage en personne pour le système scolaire pendant la pandémie de COVID-19. Les pétitionnaires soutiennent qu’elle était incompétente dans l’exercice de ses fonctions, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles un élu peut être démis de ses fonctions. La pétition affirme qu’elle a ignoré les experts médicaux, ce qui a eu des effets néfastes sur l’éducation des enfants.

La loi de rappel de Virginie est différente de la plupart des États. Dans le Commonwealth, la décision de révoquer un élu de ses fonctions appartient au système judiciaire, plutôt qu’à l’électorat. Si une pétition reçoit le nombre requis de signatures (10 % du nombre total de votes exprimés lors de la dernière élection pour ce poste), alors un juge doit décider soit de rejeter l’effort, soit de tenir un procès devant un tribunal pour déterminer si le fonctionnaire être retiré.

Vendredi, un juge a décidé que Tholen devra comparaître devant le tribunal. Les signatures de la pétition ont été recueillies par un groupe appelé Open Fairfax County Public Schools. Selon Open FCPS, le groupe a recueilli 5 000 signatures, soit environ 1 500 de plus que nécessaire.

“C’est un pas important dans la bonne direction”, a déclaré le fondateur d’Open FCPS, Dee O’Neal, dans un communiqué. « Les parents de Dranesville ont fait entendre leur voix : Elaine Tholen a ignoré ses devoirs en tant que membre du conseil scolaire et nos enfants en ont souffert. L’apprentissage en personne doit avoir lieu cet automne, mais nous n’avons toujours pas de plan du conseil d’administration. Nous sommes impatients de voir Mme Tholen au tribunal une fois qu’elle reviendra de vacances.

O’Neal a poursuivi en accusant le conseil d’administration de placer la politique des partis, les problèmes géopolitiques et les projets de justice sociale avant leurs principales tâches, qui incluent les enfants perdant des opportunités d’apprentissage lors de la fermeture de l’éducation en personne.

Dans un communiqué, Tholen a déclaré à The Center Square qu’elle avait été élue par près de 60% du district de Dranesville et que les électeurs savaient qu’elle défendrait les intérêts et les besoins éducatifs de leurs enfants.

“C’est mon travail, et c’est ce que je fais tous les jours”, a déclaré Tholen. « J’ai hâte de continuer à gagner la confiance et le soutien de mes électeurs alors que nous nous préparons à accueillir tous les étudiants en personne cinq jours par semaine. C’est un travail difficile, mais il n’y a pas de plus grande vocation que de fournir un environnement d’apprentissage sûr, stimulant et amusant à nos étudiants. Le travail de ma vie a été de prendre soin des étudiants et des familles. En tant qu’ancienne éducatrice en classe et maintenant membre du conseil scolaire, j’ai toujours travaillé pour le bien-être de mes élèves et pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Je continuerai à faire passer les meilleurs intérêts de nos étudiants en premier.

Si le juge décide qu’elle sera démis de ses fonctions, une élection spéciale aura lieu.

Open FCPS recueille également des pétitions pour rappeler d’autres membres du conseil d’administration pour que leurs votes arrêtent l’apprentissage en personne. Le groupe a l’intention de soumettre le nombre requis de signatures pour la membre du conseil d’administration Laura Jane Cohen d’ici le 31 août.

Les écoles sont tenues de reprendre un enseignement complet en personne cinq jours par semaine au cours de la prochaine année scolaire.