Le commentateur russe de Formule 1 Alexey Popov a été alarmé par les vibrations toxiques provenant des fans au cours de la saison 2021.



Les émotions ont été vives tout au long de la campagne 2021 alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont fait la guerre sur la bonne voie pour le titre des pilotes, tandis que Mercedes et Red Bull ont enduré leur juste part de querelles dans le paddock.

Cependant, comme cela peut parfois être le cas avec le monde en ligne, cette saison, tout est parfois allé trop loin.

Il n’y avait pas de meilleur exemple qu’Abou Dhabi, avec Nicholas Latifi révélant qu’il avait reçu des menaces de mort après son accident qui a complètement changé le teint de la finale de la saison décisive.

Popov a décrit les niveaux de toxicité qui ont traversé la communauté F1 l’année dernière comme « effrayants ».

« Je suis très déçu de la façon dont les fans de Formule 1 réagissent aux nouvelles de nos jours », a-t-il déclaré dans une interview avec Championat.com.

« Sur ma chaîne YouTube, j’ai eu presque le plus de vues cette année d’une vidéo avec le titre « Max quitte ? » C’était juste une réaction aux gens qui commençaient à faire un battage médiatique sur l’histoire – soi-disant Max a dit qu’il partait. Et j’ai juste expliqué qu’il n’allait nulle part. Mais le fait lui-même – de telles choses attirent les gens.

« Et quelle était l’histoire ? Quand j’ai commencé à démêler tout l’écheveau, j’ai trouvé l’interview originale : c’était sur un podcast de la BBC. Je l’ai écouté deux fois. Déformer à ce point ce qu’une personne a dit, c’est un vrai défi !

«Je comprends que c’est une histoire malsaine de nos jours, où les gens ne sont pas intéressés à entrer dans les détails, mais sont intéressés par un gros titre, afin qu’ils puissent entrer dans les commentaires et commencer à se dénigrer.

« J’ai toujours pensé que la Formule 1 était différente, disons, du football. J’étais très heureux et fier que nous ayons des fans beaucoup plus intelligents qui se respectent. Respectueux des pilotes qu’ils encouragent, mais aussi des autres pilotes et de leurs équipes. Cette année, parfois, c’était juste effrayant : je vois des gens se raconter des conneries. Honnêtement, ce n’est pas la Formule 1 dont j’étais fier à un moment donné.

« Et puis vous commencez à penser : le sport a-t-il besoin de plus de popularité s’il apporte un niveau de« vous êtes un imbécile et votre coureur préféré est moyen ? »

«Mais ce n’est pas un problème purement russe. Vous pouvez voir la même chose sur les réseaux sociaux dans n’importe quelle langue.

« Cela ne veut pas dire que si c’est mauvais quelque part, qu’il en soit de même pour nous. Bien sûr, je ne dis pas que nous sommes comme ça. C’est juste très pathétique.

« Dans mon esprit, il y avait une telle communauté de personnes qui appartenaient toutes ensemble. Oui, ils peuvent encourager différentes personnes, mais ce n’est pas un match de football où certaines personnes se bagarrent ou se insultent depuis les tribunes.

Verdict PlanetF1