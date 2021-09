“Effrayant” Cristiano Ronaldo signe la fenêtre sur Jack Grealish mais Manchester United ne gagnera pas la Premier League, le banc de Liverpool leur coûtera et pourquoi Chelsea est mon conseil pour le titre

in

Cristiano Ronaldo est sans aucun doute la signature de l’été en Premier League.

De toute évidence, j’étais heureux que mon ami Jack Grealish reçoive son record à Manchester City, mais c’est Ronaldo. Rien ne surpasse son retour à Manchester United.

Gabby n’a laissé aucune pierre non retournée

parlerSPORT

Gabby a rendu son verdict sur la course au titre

Il a peut-être 36 ans, mais ne vous y trompez pas, il reste un joueur exceptionnel. Il a été le meilleur buteur de la Juventus la saison dernière, le meilleur buteur de l’Euro et désormais le meilleur buteur international de tous les temps.

Toute la ligue française bourdonnait que Lionel Messi y était allé et toute la Premier League bourdonnera maintenant de revoir Ronaldo en action en Angleterre.

Tout joueur qui joue contre Manchester United va opter pour le maillot de Ronaldo et celui de personne d’autre.

Lors de son premier passage en Premier League, il était effrayant de jouer contre. Surtout la deuxième année où je l’ai joué, 2007/08, et il avait commencé à s’étoffer un peu plus. Il mesurait 6 pouces 3 pouces, avait cette présence autour de lui et vous saviez que pied gauche, pied droit, tête, il pouvait marquer à tout moment.

Manchester United

CR7 est officiellement de retour à Man United avec Ronaldo compte tenu de son célèbre vieux maillot n ° 7

Il pouvait dépasser les défenseurs, les dépasser avec habileté, et j’étais juste en train de bourdonner en tant qu’attaquant que je pouvais le regarder de l’avant, discuter avec les demi-centres et simplement regarder mes demi-centres passer un moment torride et être reconnaissant que ce ne soit pas moi !

J’ai entendu Simon Jordan et d’autres experts dire qu’il ne sera plus le même joueur qu’il était. Il n’a pas besoin de l’être, il joue un poste différent maintenant. Il joue avant-centre, pas un ailier qui doit affronter des gens.

Et Ronaldo sera toujours plus rapide que 75% des défenseurs de Premier League, ne nous y trompons pas. Surtout avec son mouvement intelligent, il se mettra derrière et vous ne le rattraperez pas. Il sera certainement parmi les meilleurs buteurs de la Premier League.

Manchester United sera ravi des affaires qu’ils ont faites cet été.

Ils avaient besoin d’un demi-centre aux côtés d’Harry Maguire et ils ont obtenu l’un des meilleurs du monde à Raphael Varane. Maguire est meilleur avec le ballon, mais Varane a du rythme, de l’expérience et a remporté tous les trophées possibles. C’est le partenaire idéal pour Maguire.

United avait besoin d’un autre joueur large offensif et ils sont allés faire appel à Jadon Sancho, un talent passionnant qui était exceptionnel au Borussia Dortmund. Il marquera beaucoup de buts et de passes décisives cette saison.

.

Ronaldo a remporté trois titres de Premier League avec United lors de son premier sort et espère plus

Ensuite, lorsque vous pensez que leurs affaires sont terminées, ils font appel au meilleur joueur de tous les temps, Ronaldo.

Le simple fait d’attirer une signature massive comme celle-ci montre comment Man United essaie de remporter des trophées cette saison. Il aura un impact énorme sur ce vestiaire.

Mais cela suffira-t-il pour remporter le titre de Premier League à Man United ? Non, je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense toujours qu’il leur manque un élément clé du puzzle – un milieu de terrain qui peut contrôler les matchs.

Jorginho contrôle les matchs de Chelsea. Ilkay Gundogan le fait pour Manchester City. C’est une grande partie du football, il n’y a pas que les joueurs vedettes.

Pour moi, ce sera un combat direct entre Chelsea et Manchester City pour le titre cette saison.

Jack offre à City une dimension différente et donne à son équipe une meilleure qualité. Oui, ils auraient pu le faire avec un autre attaquant, mais Ferran Torres a montré qu’il était un attaquant en devenir.

.

Jack Grealish a rejoint Man City pour 100 millions de livres sterling cet été

Vous avez également Gabriel Jesus qui a l’air bien mieux cette saison aussi, donc je pense que City a eu une fenêtre décente.

Cependant, pour moi, Chelsea est l’équipe la plus forte et je pense qu’ils vont juste dépasser City et devenir champions.

On dirait qu’ils peuvent étrangler des équipes. On dirait qu’ils vont encaisser le moins de buts cette saison.

Liverpool a marqué un but contre eux sur penalty dimanche dernier, mais ils n’avaient pas vraiment l’air de marquer.

Encore une heure et Liverpool n’aurait probablement pas marqué contre un Chelsea à 10. Toute leur équipe, leur façon de jouer, tactiquement sous Thomas Tuchel, ils ont l’air excellents et leur équipe est également forte.

.

Tuchel a déjà remporté la Ligue des champions avec Chelsea et visera le succès en Premier League

Romelu Lukaku était une signature formidable pour eux et je pense qu’il complète cette équipe. Il est exactement ce dont ils avaient besoin. Ils ont de la qualité partout.

Liverpool est toujours une équipe de premier plan, mais il y a des blessures et ils ont de gros problèmes car leur banc est comme le banc d’une équipe à la 10e place.

Jurgen Klopp contre Chelsea a regardé ses remplaçants et a vu Naby Keita, Alex-Oxlade Chamberlain et Takumi Minamino et a amené Kosta Tsimikas pour Andy Robertson. C’était son dernier changement quand il avait besoin de gagner le match.

Avec ce genre de joueurs sur le banc, en particulier Chamberlain et Minamino, vous pensiez les amener contre Chelsea lorsque vous avez besoin d’un but et ils ont 10 hommes derrière le ballon. Pour moi, le banc de Liverpool va leur coûter cher.

Leur manque d’affaires est étrange parce que vous ne pouvez pas rester immobile. Le retour de Virgil van Dijk est incroyable, mais les quatre autres premiers ont également des défenses incroyables. Sadio Mane et Mo Salah pourraient se rendre à la Coupe d’Afrique des nations en janvier, ils pourraient donc devoir en forcer un pour faire face à leur défaite.

Je pense que Liverpool finira quatrième cette saison, derrière les champions Chelsea, Man City et Man United.

.

Klopp espère répéter son succès de 2019/20

Leicester sera à nouveau le meilleur des autres, à mon avis. Tottenham a commencé la saison avec trois victoires, mais nous regardons le classement et peut-être pas les performances car elles n’ont pas été excellentes. Ils ont garé le bus pour les trois premiers matchs.

Quand vous commencez à faire venir Brighton pour jouer au stade des Spurs, vous ne pouvez pas faire ça, les supporters locaux ne l’accepteront pas, ils voudront que vous sortiez et attaquiez des équipes, et c’est à ce moment-là que je pense qu’ils ‘ll se découvrir défensivement.

Et qu’en est-il d’Arsenal ? Cela a été une fenêtre folle pour eux – ils ont dépensé plus que tout autre club en Europe mais ils n’ont pas amélioré leur équipe.

Ils ont dépensé 25 millions de livres sterling pour un gardien de but qui ne jouera probablement pas, car Bernd Leno est toujours le numéro 1. Ils ont dépensé 50 millions de livres sterling pour un demi-centre à Ben White qui est bon, mais 25 millions de livres de trop. Brighton pense probablement à des jours heureux ! Adam Webster et Lewis Dunk sont sans doute de meilleurs défenseurs naturels.

.

Arsenal a dépensé 50 millions de livres sterling sur White de Brighton

Ils auraient dû dépenser plus pour un arrière droit et plus pour changer la donne. Lorsque vous dépensez 150 millions de livres sterling, vous voulez voir une partie de cet argent sur quelqu’un qui obtiendra beaucoup de buts, un numéro 10 qui marquera beaucoup de buts. Martin Odegaard n’est pas connu pour ses buts, donc pour moi, Arsenal regardera en arrière à la fin de la saison et se rendra compte qu’ils se sont trompés.

Cela ne fera qu’empirer les choses pour eux aussi quand ils verront Chelsea remporter le titre…