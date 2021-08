Effrayant Joe Biden et ses amis

Jeepers

L’ironie et l’hypocrisie dégoulinaient fortement lorsque Biden mentionné Gouverneur de New York Cuomo devrait démissionner suite à des allégations d’inconduite sexuelle.

Biden avait précédemment déclaré que les femmes devaient être crues lors des audiences de confirmation de Kavanaugh et maintenant, il suggère la même chose en ce qui concerne les multiples accusateurs de Cuomo.

POURTANT...quand il s’agit de lui-même, il a dit que nous ne devrions pas croire l’un de ses anciens assistants que Joe a agressé sexuellement.

Biden est un smoocher, un tâtonneur et un renifleur en série. Nous savons tous que. C’est sur une série de vidéos. Ses cibles incluent même les jeunes filles. Joe ne peut pas s’en empêcher. Comme son fils, Joe est un prédateur sexuel et un opportuniste.

Biden aimait nager nu en tant que vice-président, malgré les protestations d’agents des services secrets féminins ou de toute autre femme présente. Biden ne connaît ni honte ni regret.

Si quelqu’un doit démissionner, c’est bien Joe Biden. D’un autre côté, il n’est pas un président légitime, donc il n’a pas besoin de le faire. Il doit être démis de ses fonctions et mis en prison.

Voici les dix principales excuses avancées par Cuomo pour excuser son comportement :

1. Les Italiens sont sensibles. On sent les fesses. On sent des seins. On s’embrasse sur la bouche. C’est seulement naturel.

2. Maisons de soins infirmiers. Certains meurent pour que d’autres puissent vivre. Infecté. Asymptomatique. Ce ne sont que des mots.

3. Ces femmes accusatrices ont mal interprété mes avances sexuelles inappropriées, non désirées, non invitées et non sollicitées. C’est tout un malentendu.

4. Je peux embrasser sur la bouche mais je n’embrasse pas le cul.

5. Mon livre, le livre avec une grosse avance de fonds qui ne s’est jamais vendue, a été un véritable succès. C’était une réflexion sur ma gouvernance et mon perspicacité en tant que leader.

6. Je connais la différence entre le harcèlement sexuel réel et le harcèlement sexuel imaginaire. Mes accusateurs ne le font évidemment pas.

7. Je me suis comporté comme mon père. Ce n’est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable. C’est une affaire de famille italienne que seuls les Italiens comprennent. Vous n’êtes pas anti-italien, n’est-ce pas ?

8. Mon membre du personnel a déjà été abusé sexuellement, vulnérable et faible, mais elle a confondu mon aide non désirée avec un autre type qui s’en prenait à elle. Je ne suis pas juste un autre gars. Je suis un gouverneur puissant et habilité !

9. Soit je ne l’ai pas fait, soit je n’étais pas là quand c’est arrivé. Peu m’importe si vous avez des témoins, une confirmation par un tiers, des déclarations de faits, des preuves documentées, de multiples victimes et le Pape à Rome qui le dit.

10. Mon frère de CNN, qui a été visiblement silencieux à ce sujet, me confirmera. Il me connaît. Nous ne mentons jamais.

Biden et Cuomo sont des politiciens de haut rang et pensent qu’ils ont le droit de tâtonner et de renifler. Cela va avec le travail. Les deux sont des creepers dégoûtants qui ne peuvent pas garder leurs mains et leur nez pour eux.

Seront-ils tenus pour responsables ?

On en doute.