Effroyable flambée de violence anti-asiatique – avec des racines historiques ⋆ .

Le tout sans un acte historique de vengeance sur les blancs.

Des actes de violence imitateurs plus prévisibles ont frappé des Asiatiques qui s’occupaient de leurs propres affaires: la dernière en date, une femme de 85 ans, de San Francisco, a été poignardée en attendant un bus. Sans fin en vue, des dizaines d’attaques brutales, de New York et Atlanta à la Bay Area, ont propagé la contagion de Trump, diabolisant les Chinois pour avoir causé uniquement la «grippe Kung». Quel autre notable a jeté une propagande aussi nocive sur des fans crédules qui recherchent des boucs émissaires vulnérables? Pourtant, même les Trumpers manipulés qui ont attaqué le Capitole avaient plus de justification, symbolique et littérale. Au moins l’insurrection de janvier a tenté d’empêcher un vote au Congrès que les Trumpers ne pouvaient pas supporter. Qu’est-ce que les Asiatiques âgés poignardés ont à voir avec la Chine ou la peste de Covid?

À travers l’histoire occidentale, et en particulier contre les Chinois, ces crimes haineux mal dirigés rejouent des règnes de terreur en série. La violence a éclaté un an après le début de la ruée vers l’or lorsque des mineurs blancs nouvellement arrivés ont harcelé, volé et assassiné de nouveaux arrivants chinois, toujours contraints de travailler dans des fouilles abandonnées. Il n’y avait pas de tribunaux légitimes, et la Sierra beaucoup trop vaste, pour inculper, et encore moins punir les crimes non enregistrés. Les attaques racistes ont persisté pendant plus d’un siècle – jusqu’à 60 ans d’exclusion fédérale, une multitude de discriminations en matière d’éducation, de logement et d’emploi, et les obstacles aux voyages et à l’immigration ont finalement disparu.

En termes génocidaires, par armes à feu, germes ou conquête territoriale, les populations indigènes, résidant ici depuis plus de 10 000 ans, ont été les premières cibles ostentatoires de la domination anglo-saxonne. Parallèlement à l’extermination des Indiens, des siècles d’esclavage des biens mobiliers ont été perpétrés, qui ont non seulement emprisonné des Africains kidnappés, mais aussi exploité leur progéniture dans un cycle sans fin, arrêté uniquement par la guerre civile. A peine innocents étaient les autres conquérants du Nouveau Monde (depuis la conquête espagnole) qui se livraient régulièrement à des habitants débordés qui n’avaient pas le choix. Le nombre de morts prématurées collectives reste irréalisable.

Si l’on en juge par les politiques racistes officielles, l’internement japonais de la Seconde Guerre mondiale est la pire violation américaine (la moins justifiée) des droits des citoyens. 120 000 Américains d’origine japonaise fidèles ont été arrêtés, incarcérés et dépouillés de leurs richesses (malgré des milliers de leurs fils soldats combattant le Japon). Outre cet héritage racial tragique, en durée, en étendue et en intensité, les immigrants chinois et asiatiques ont surmonté des fardeaux uniques, pénalisés par le racisme et les blessures, même l’expulsion physique de résidents pacifiques par des foules – simplement pour être ou avoir l’air chinois. Malgré les gangs éternels de Chinatown, mes recherches, tout en écrivant un livre sur un extraordinaire sino-américain, Look Tin Eli, n’ont trouvé aucun exemple de contre-vengeance des Asiatiques contre les Blancs.

Parce qu’ils regardaient, mangeaient et adoraient différemment des Anglos, et que la situation avait empiré par la grave dépression de 1870, les politiciens opportunistes et les ouvriers ouvriers ont joué la carte de la race étrangère jusqu’au bout. Les immigrants chinois ont été vilipendés comme des barbares, un «péril jaune» impropre à l’assimilation et donc à la naturalisation. Même avant la promulgation en 1882 de la loi d’exclusion chinoise, la première interdiction d’immigration américaine par race et nationalité, les gouvernements nativistes de San Francisco et de l’État de Californie ont tourmenté les Chinois avec des lois injustes sur le travail, la coiffure et les conditions de vie. Les lois d’exclusion, qui se sont aggravées au fil du temps, ont eu des effets destructeurs sur la culture, ne prenant fin qu’en 1943, lorsque le FDR avait désespérément besoin de l’alliance militaire de la Chine pour vaincre le Japon.

Le “ péril ” qui a construit le premier chemin de fer

Et pourtant, dans les années 1860, plus de 12 000 travailleurs chinois ont été importés pour construire notre plus importante infrastructure du XIXe siècle, le chemin de fer Transcontinental. Des décennies de pauvreté, de famines, d’inondations et de troubles civils avaient entraîné l’émigration chinoise dans le monde entier – et les quatre magnats des chemins de fer ont résolu leur pénurie de main-d’œuvre en embauchant des Chinois à 2/3 du salaire de la main-d’œuvre blanche. Des agriculteurs chinois non formés maîtrisaient la dynamite, faisant sauter des tunnels à travers le granit de la Sierra et perdant 1000 vies.

Par la suite, les survivants ont nettoyé les marécages, construit des canaux, des fossés et des infrastructures qui ont grandement amélioré l’Occident. Malgré ces aspects positifs, des foules de travailleurs blancs ont agressé des Chinois et incendié des maisons, les accusant de «voler» des emplois que les Blancs évitaient souvent. Et pourtant, des célibataires chinois inébranlables par milliers (peu mariés, avec des femmes asiatiques interdites) continuaient d’envoyer de l’argent aux familles les plus pauvres de Chine.

Ainsi, le flot de mauvaises blagues cruelles de Trump sur la «grippe Kung» a déplacé une puissante pandémie virale (manifestement mal gérée) par une éventuelle pandémie de violence prévisible contre les Asiatiques. La fureur contre les Chinois domestiques pour la propagation de maladies reproduit la distorsion raciste liant les Asiatiques à la maladie, à la contagion et à la saleté. Ironiquement, jusqu’à ce que Trump se déchaîne pour détourner l’attention de ses échecs, les Chinois étaient passés de «barbares» à «minorité modèle». Qui doute du lien de causalité entre les gourdins racistes de Trump et la montée de la violence anti-asiatique aujourd’hui?

La violence du bouc émissaire

Le traitement des Chinois représentait une prophétie circulaire et auto-réalisatrice: des nativistes biaisés dressaient des obstacles sans fin à l’assimilation, fixant une minorité comme perpétuellement «étrangère», renforçant ainsi le sectarisme originel. Même la citoyenneté du droit d’aînesse en Californie n’a été décernée aux Chinois nés dans le pays qu’à une percée de 1884; il a fallu encore 14 ans avant que la Cour suprême ne confirme le langage clair comme du cristal du 14e amendement de 1868: tous les nés dans le pays ont tous les droits de citoyenneté.

Une grande partie de cela était nouveau pour moi jusqu’à l’année dernière, lorsque j’ai écrit un manuscrit sur Look Tin Eli, né en Californie. C’est son retour de Chine à San Francisco à l’âge de 14 ans qui a déclenché le précédent de 1884 en Californie. Look est ensuite devenu un chef d’entreprise de premier plan, orchestrant la restauration du quartier chinois de San Francisco, qui a ensuite influencé des dizaines d’imitations. Conclusion: l’histoire impie de la façon dont nous traitons (et traitons) les immigrants asiatiques dément toute rhétorique sur l’Amérique en tant que «creuset» spécial et accueillant – sans parler d’une nation d’immigrants intégrés.

Dans l’ensemble, le dénigrement de Trump contre la Chine est aussi grossièrement offensif que routinier depuis environ 150 ans, enflammant les connaissances d’aujourd’hui pour percevoir à tort les nouveaux arrivants comme des ennemis nocifs alors que, bien sûr, ils sont ce qui fait la grandeur de l’Amérique. Il y a toujours une chance que des violences effroyables contre les grand-mères asiatiques se réveillent, tout comme Black Lives Matter et la brutalité policière, l’infamie du profilage racial insensé ou des agressions contre des innocents qui «ont l’air chinois». Si la férocité contre les citoyens respectueux des lois n’est pas considérée comme un terrorisme anti-américain, le terme doit être repensé. Première étape, élisez des politiciens plus éclairés qui connaissent l’histoire, la tolérance et l’unité de la nature humaine.

Robert S. Becker