‘eFootball 2022’ continue d’être un désastre après que Konami ait retardé le patch

Les problèmes de lancement d’eFootball 2022 se poursuivront un peu, car l’éditeur Konami a annoncé vendredi que le premier gros patch du jeu ne sortira pas avant novembre.

Les problèmes avec eFootball 2022 ne manquent pas, des animations cauchemardesques aux modèles de joueurs invisibles, sa réputation de jeu le moins bien noté sur Steam est bien méritée. Les excuses de Konami n’ont pas non plus éteint les incendies des fans. Le patch 0.9.1 est censé résoudre de nombreux problèmes du jeu, mais devinez quoi : il a été retardé du 28 octobre à début novembre.

« Nous souhaitons informer tous les utilisateurs que nous avons décidé de reporter la sortie de la version 0.9.1 à début novembre », a déclaré Konami sur Twitter. « Nous nous excusons sincèrement pour le retard et la gêne occasionnée. Notre espoir est que le temps supplémentaire pris nous permettra d’assurer l’amélioration de l’expérience pour tous nos utilisateurs. »

Mise à jour pour nos abonnés : pic.twitter.com/uCWiqitO52 – eFootball (@play_eFootball) 22 octobre 2021

Bien qu’il soit bon que Konami ne précipite pas le patch, passer d’une date de sortie à une heure indéterminée est un peu déconcertant.

« Nous annoncerons la date et les détails des correctifs dès qu’ils seront confirmés », a déclaré Konami plus tard sur Twitter. « En attendant, nous continuerons à travailler pour améliorer le jeu et nous sommes impatients de travailler avec vous sur l’eFootball 2022. »

Je ne sais pas comment Konami s’attend à ce que la communauté aide, mais nous verrons comment ça se passe, je suppose !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

