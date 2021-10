eFootball 2022, le successeur de PES, reçoit une vague de critiques après son lancement

Le ‘eFootball 202 n’a pas démarré de la meilleure des manières2′, la nouvelle version du simulateur de football de la société japonaise Konami. Après son lancement, qui a eu lieu le 30 septembre, le jeu vidéo a reçu une vague de critiques par de nombreux utilisateurs en raison des multiples pannes qu’ils connaissent dans ces premières heures d’utilisation.

Problèmes d’animation (con expresiones faciales cómicas en los jugadores), falta de detalles en el terreno de juego, errores en la IA… una serie de problemas que ha provocado que los fans de la saga hayan puesto el grito en el cielo, manifestándose en las réseaux sociaux.

En outre, bon nombre de ces utilisateurs mécontents notent négativement le simulateur de football via des plateformes telles que Steam, l’une des plus grandes plateformes de distribution de jeux vidéo numériques pour PC.

De plus, la proposition de Konami a récolté un triste 9% sur 100 sur Steam, avec plus de 11 000 avis d’utilisateurs de la plate-forme qui place le simulateur de football dans le jeu le moins bien noté par les joueurs sur la plate-forme.

Vague de “mèmes”

La dure réalité est que les premières heures d’eFootball ne sont pas attendues par les fans de la saga. En peu de temps, les réseaux sociaux se sont remplis de « mèmes », notamment dans les expressions faciales des joueurs. Certains aussi surprenants que les joueurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Après le lancement, Konami a réagi en publiant un communiqué officiel dans lequel ils s’excusent pour les problèmes rencontrés dans le jeu et assurent qu’ils travaillent sur une mise à jour prévue pour le mois d’octobre.

“Après la sortie d’eFootball 2022, nous avons reçu de nombreux commentaires et demandes concernant l’équilibre du jeu qui inclut la vitesse de passe et les jeux en défense. Nous tenons également à reconnaître qu’il y a eu des rapports de problèmes que les utilisateurs ont rencontrés avec les cinématiques . , expressions faciales, mouvements des joueurs et comportement de la balle. Nous sommes désolés pour les problèmes et voulons vous assurer que nous prenons tous les problèmes au sérieux et que nous nous efforçons d’améliorer la situation actuelle. Le jeu sera continuellement mis à jour, la qualité sera améliorée et du contenu sera ajouté sur une base continue. À partir de la semaine prochaine, nous préparerons une mise à jour en octobre au fur et à mesure que nous recevrons plus de commentaires via des questionnaires de nos utilisateurs. ”

Le jeu est disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. La société japonaise Konami a décidé de miser sur le format free-to-play, laissant de côté les livraisons annuelles que maintient la franchise FIFA.