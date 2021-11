‘eFootball 2022’ n’obtiendra pas de patch majeur avant le printemps prochain

Les mauvaises vibrations entourant l’eFootball 2022 sont plus fortes que jamais, car la mise à jour v1.0.0 ne sortira pas avant le printemps.

eFootball 2022 est sorti il ​​y a quelques semaines dans un état si désastreux qu’il s’agit déjà du pire jeu évalué par les utilisateurs de Steam. Comme, dans l’histoire ! Après cela, le développeur et éditeur Konami a déclaré qu’il était désolé du résultat d’eFootball 2022 et souhaitait le corriger avec le correctif v1.0.0 plus tard ce mois-ci. Eh bien, cette mise à jour ne sortira pas avant le printemps.

« Nous aimerions vous informer que la mise à jour v1.0.0 pour eFootball 2022, dont la sortie est prévue le 11 novembre 2021, a été reportée au printemps 2022″, a déclaré Konami sur le site Web d’eFootball 2022. « En outre, nous aimerions annoncer l’annulation et les remboursements automatiques du pack de joueur Premium eFootball 2022, qui comprend des éléments qui ne peuvent être utilisés dans le jeu qu’après la mise à jour v1.0.0. »

Vous pouvez lire une version abrégée de la déclaration de Konami ci-dessous.

Le correctif v1.0.0 apporterait de nombreuses corrections de bogues indispensables et un mode où les joueurs peuvent créer une équipe originale – ce dont eFootball 2022 a désespérément besoin en ce moment. Cependant, Konami insiste sur le fait que l’équipe de développement a besoin de plus de temps pour améliorer le jeu de football désormais tristement célèbre.

Qui sait si l’eFootball 2022 atteindra un jour un état décent à ce rythme. Cela ne se compare certainement pas à FIFA 22, c’est sûr. Ou le brillant Football Manager 2022, d’ailleurs.

