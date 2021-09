eFootball 2022 offrira une première saison riche en fonctionnalités

in

Konami a annoncé aujourd’hui que sa nouvelle plateforme de sport free-to-play eFootball 2022 recevra sa première saison de contenu le 30 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La mise à jour marquera également le lancement de la plateforme sur iOS et Android.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Au lancement, eFootball 2022 offrira la possibilité de jouer contre neuf équipes différentes du monde réel, hors ligne ou en ligne. Les équipes présentées sont le FC Barcelona, ​​le FC Bayern München, la Juventus, Manchester United, l’Arsenal FC, le SC Corinthians Paulista, le CR Flamengo, le CA River Plate et le São Paulo FC. Les joueurs peuvent également choisir entre six stades différents. Le jeu en ligne sera intergénérationnel, ce qui signifie que les joueurs PS4 et PS5 pourront jouer ensemble, tout comme les deux dernières générations Xbox.

La société a également détaillé des plans pour une mise à jour du contenu d’automne, qui comprend ce qu’elle appelle les équipes créatives. Ce mode permet aux joueurs de créer des équipes en signant des joueurs en fonction de leur style de jeu préféré et de les former pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Il existe également une multitude d’options de personnalisation provenant de plus de 600 équipes différentes dans le monde. La nouvelle Creative League permet la compétition entre les équipes créatives, les opposant les unes aux autres en compétition pour des récompenses sur dix matchs.

Les autres modes de match incluent les événements de tournée, où les joueurs peuvent jouer contre des équipes contrôlées par l’IA pour des récompenses, les événements de défi, qui opposent les joueurs les uns contre les autres pour atteindre des objectifs, et des matchs individuels via le matchmaking ou contre des joueurs spécifiques dans des matchs 1v1.

La monétisation dans eFootball utilise trois types différents de monnaie de jeu, dont l’une est premium tandis que les deux autres sont gagnées en jouant. Les utilisateurs utiliseront ces devises pour signer des joueurs dans leurs équipes en fonction de différents niveaux de joueurs. L’accomplissement de certains objectifs dans le jeu récompensera des objets qui peuvent être utilisés pour signer plus de joueurs.

Le développement sur les appareils mobiles vise à offrir la même expérience sur toutes les plates-formes, à unifier la plate-forme et à offrir une expérience de niveau console sur mobile. À cette fin, les joueurs d’eFootball PES 2021 passeront à eFootball 2022 cet automne et pourront apporter certains éléments à la nouvelle plate-forme, avec plus de détails sur ce qui sera reporté sur le site officiel.

Les futures mises à jour incluent la possibilité de personnaliser complètement les équipes, des ajouts de gameplay tels que le piégeage de balle avancé et les coups de pied spéciaux, la prise en charge des contrôleurs mobiles et le matchmaking multiplateforme complet. La version PS5 bénéficiera également d’un retour haptique et d’un support de déclenchement adaptatif.

L’éditeur Konami a partagé une feuille de route pour le jeu plus tôt cette année. Et dit précédemment que le jeu devrait être considéré comme une démo, avec des fonctionnalités premium à ajouter plus tard.

La mise à jour eFootball 2022 du 30 septembre, ainsi que d’autres mises à jour dans un avenir proche, seront toutes gratuites sur toutes les plateformes.