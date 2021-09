Eftychia RTW Printemps 2022 – WWD

Il était clair qu’Eftychia Karamolegkou réfléchissait à l’état du monde et adaptait son travail. Sa marque montante était jusqu’à présent connue pour sa confection et pour s’adresser aux femmes qui travaillent, mais avec le monde du travail complètement bouleversé, la créatrice d’origine grecque a voulu repenser ce qui constitue vraiment le vêtement de bureau de nos jours et créer un nouveau code vestimentaire professionnel adapté au monde hybride dans lequel nous vivons maintenant.

LE REGARD: Les pantalons étaient souvent remplacés par des bermudas et des minijupes décontractés; les tricots Lurex ludiques ont remplacé les chemises formelles; et des jupes crayon étaient associées à des t-shirts décontractés à logo que vous pourriez également porter lors d’une rave. Le look était toujours élégant, avec des costumes amples à fines rayures et des blazers parfaitement surdimensionnés qui faisaient toujours partie de la gamme. Mais en intégrant des vêtements décontractés, Karamolegkou a créé une nouvelle sensation plus décontractée, mieux adaptée au moment actuel.

CITATION A NOTER : « C’est toujours la même femme et la marque c’est toujours du businesswear, mais la pandémie m’a en quelque sorte libérée car je n’ai plus à penser à un cadre précis. Vous pouvez maintenant vous habiller comme vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter pour travailler en tant que raver et vous en tirer. Je pourrais donc être plus éclectique cette saison et exprimer un peu plus mes propres goûts : par exemple les T-shirts et les jupes portefeuilles sont ce que je porte toujours quand je travaille à la maison. Il y a plus de nonchalance dans ce contexte », a déclaré Karamolegkou.

PIÈCES CLÉS : Une jupe argentée à taille basse, imitant la simplicité d’un paréo et inspirée de l’uniforme de travail du créateur, figurait parmi les points forts, tout comme les tricots métalliques à dos ouvert et le pantalon en jean à franges.

EMPORTER: Karamolegkou a mélangé différents codes vestimentaires et esthétiques pour offrir une nouvelle approche convaincante des uniformes de travail post-confinement. Il était également rafraîchissant de voir une collection qui se sentait enracinée et un peu plus sombre, au lieu de pousser le récit de l’optimisme et de la célébration post-confinement. “Nous avons besoin de temps pour traiter ce qui s’est passé, pas pour aller à l’autre extrême de la positivité toxique”, a réfléchi le designer.