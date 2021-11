Égalité des chances : aider les femmes technophiles à redémarrer leur carrière

Les cours gratuits seront axés sur le renforcement des compétences des développeurs en Inde.

Deux majors technologiques, VMware et Intel, se sont associés pour permettre aux femmes développeurs de redémarrer leur carrière après une pause. VMinclusion Taara de VMware, l’un des plus grands programmes de perfectionnement en Inde, collaborera avec le programme Home To Office (H2O) d’Intel sous l’égide de l’initiative BeingWISE (Women Innovators, Social leaders and Entrepreneurs) d’Intel India pour doter les développeurs de compétences et de carrières pertinentes. Opportunités. VMinclusion Taara de VMware vise à perfectionner 15 000 femmes en proposant une formation technique gratuite et des cours de certification sur la gestion et l’automatisation du cloud, la virtualisation des centres de données, la mise en réseau et les lieux de travail numériques. Les cours gratuits seront axés sur le renforcement des compétences des développeurs en Inde.

Depuis son lancement en 2019, plus de 12 000 femmes se sont inscrites au programme VMinclusion Taara et plus de 2 000 femmes ont repris le travail avec succès. Le programme a été soutenu par plusieurs organisations, avec plus de 900 organisations ayant embauché des diplômés de Taara. Des entreprises telles que Bharti Airtel, Cognizant, Cerner, Dell et NTT Ltd India Pacific se sont manifestées et ont promis leur soutien au programme en envisageant les diplômés VMinclusion Taara pour des postes ouverts dans leurs organisations. « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Intel alors que nous nous rassemblons pour permettre à davantage de femmes développeurs en Inde de reprendre le travail avec succès. Notre objectif est d’aider à ramener des femmes développeurs talentueuses dans l’industrie en les améliorant avec les bonnes ressources », a déclaré Duncan Hewett, vice-président senior et directeur général, APJ, VMware.

« À l’échelle mondiale, d’ici 2030, nous visons à augmenter le nombre de femmes occupant des postes techniques chez Intel à 40 %, et nous restons déterminés à investir dans des programmes et des initiatives d’équité sociale qui font progresser nos objectifs d’inclusion. La collaboration entre le programme H2O d’Intel dans le cadre de l’initiative BeingWISE et le programme VMinclusion Taara ouvrira la voie aux développeurs talentueux du pays qui cherchent à améliorer leurs compétences et à retrouver une voie de retour sur le marché du travail après une interruption de carrière », a déclaré Nivruti Rai, chef de pays. , Intel India, et vice-président, Intel Foundry Services.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.