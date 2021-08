Egan Bernal : “. N Velefique je vais essayer de ne pas perdre de temps pour le général”

in

21/08/2021 à 19:31 CEST

.

le colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers), sixième au général et meilleur junior sous le maillot blanc de la Vuelta, espère “ne pas perdre de temps” dimanche avec une arrivée à l’Alto de Velefique.

“Dans l’étape Velefique, tout dépendra de l’état des jambes, nous verrons comment nous progresserons demain. Tout d’abord, l’objectif est d’essayer de ne pas perdre trop de temps pour le général”, a-t-il déclaré. Bernal, sixième, 41 secondes derrière Roglic, à la ligne d’arrivée de La Manga del Mar Menor.

Le vainqueur du Tour 2019 et du Giro 2021 a souligné deux aspects de la huitième étape, la chaleur et les inévitables nerfs avant le sprint.

« Il fait assez humide et nous avons beaucoup transpiré, donc c’est pratique pour se rafraîchir. Dans les derniers kilomètres, c’est quand même mieux d’être devant quand il y a tant de nervosité et de se mettre sur le côté pour éviter les chutes. L’équipe l’a fait. très bien et il reste un jour de moins”.