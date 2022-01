Egan Bernal renouvelle chez Ineos jusqu’en 2026

01/10/2022 à 17:17 CET

Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021 a renouvelé son contrat avec Ineos pour cinq ans supplémentaires, il restera donc dans l’équipe britannique jusqu’en 2026.

Le cycliste de 24 ans de Zipaquirá considère que le nouveau contrat est particulièrement « important », puisqu’il considère que ses meilleures années viendront dans les saisons à venir.

« Il est très important de signer ce nouveau contrat. Je suis très heureux dans cette équipe et fier et je signe maintenant pour mes années les plus importantes. Ce seront mes meilleures saisons et je veux passer ce temps chez Ineos », a déclaré Bernal.

Le cycliste colombien a exprimé son illusion de revenir sur le Tour de France après un an d’absence, au cours duquel il a remporté le Giro d’Italia.

« Je veux vraiment retourner sur le Tour. J’ai sauté le Giro l’année dernière, mais il semble que cela fait longtemps que je n’ai pas été sur le Tour. Je suis donc très excité pour cette année. Je veux revenir en me préparant très bien, avec une bonne équipe et être là pour vraiment profiter de la course & rdquor;, a-t-il déclaré.

Le directeur adjoint de l’équipe, Rod Ellingworth, a souligné le talent de Bernal, appelé à réaliser les plus grandes réalisations du cyclisme.

«Nous avons vu Egan grandir au cours des quatre dernières années avec l’équipe. Il a montré à maintes reprises qu’il a un talent phénoménal et que dans les moments difficiles, il a le courage de se lever, de tenter sa chance et de se battre à nouveau. En tant que coéquipier, vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que cela. Cette saison s’annonce très compétitive et Egan sera au combat & rdquor ;.

En 2018, Bernal est passé de Pro Continental à l’équipe WorldTour avec l’équipe Sky de l’époque. Juste un an plus tard il a remporté le Tour de France 2019 à l’âge de 21 ans, ce qui fait de lui le plus jeune cycliste à obtenir le maillot jaune et à remporter une victoire historique pour la Colombie pour avoir été le premier du Tour.

En 2021, il a remporté le « maillot rose » au Giro d’Italia et a remporté la victoire numéro 12 pour Ineos dans un grand.