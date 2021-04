Égayez vos avoirs axés sur la NFT avec CSCW Stock

Au cours des dernières semaines, les investisseurs ont recherché haut et bas les entreprises impliquées dans les jetons non fongibles (NFT). Si vous souhaitez tirer parti de certains des gains de cette tendance, Technologie Color Star (NASDAQ:CSCW) devrait être sur votre radar et heureusement, le stock CSCW est encore assez abordable.

Tout comme une introduction rapide, les NFT sont des propriétés numériques qui sont stockées sur un registre numérique ou une blockchain. Les NFT peuvent représenter un enjeu dans une grande variété d’articles avec une valeur perçue – quelque chose de physique comme une peinture, une photo, un bijou ou un bijou, ou quelque chose de non tangible comme un tweet.

Les NFT sont un produit très chaud en ce moment. Par exemple, le New York Times a transformé une chronique technologique en NFT et l’a vendue aux enchères pour plus de 500 000 $.

Alors, comment la technologie Color Star est-elle connectée aux NFT? Nous y reviendrons bientôt. Tout d’abord, jetons un coup d’œil à l’historique récent des cours de l’action.

Stock CSCW en un coup d’œil

Actuellement, le stock CSCW est classé comme un sou. Ceci est défini par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis comme une action qui se négocie à moins de 5 $ par action.

Cependant, il sera peut-être possible pour les taureaux de le sortir du territoire du penny stock en 2021. Nous l’avons vu auparavant, lorsque le cours de l’action a dépassé 7 $ au cours de l’été 2018.

À la fin de 2020, l’action CSCW se négociait à 70 cents. Même en décembre, atteindre 5 $ et plus semblait sans aucun doute une chimère.

Depuis lors, cependant, les perspectives de CSCW ont radicalement changé. Les taureaux ont pris le contrôle de l’action des prix en mars 2021. Dans un rallye rapide, ils ont poussé le cours de l’action à un sommet de 52 semaines à 2,67 $ le 30 mars.

Maintenant, les prochains niveaux clés à surveiller sont de 3,65 $ et, bien sûr, la zone très importante de 5 $. Si et quand les taureaux font sauter le titre au-delà de ce niveau, le rallye de Color Star pourrait vraiment commencer à s’accélérer.

De l’éducation artistique à la technologie blockchain

Voici ce qui est vraiment intéressant à propos du stock CSCW, cependant. Jusqu’à récemment, l’objectif principal de l’entreprise était de dispenser un enseignement musical.

En fait, «les leçons des meilleurs, à votre rythme» est le titre sur le site Web de Color Star Technology. Mais ce n’est pas tout: l’entreprise accueille également le Color International Music Festival en Asie. Apparemment, Color Star et ses partenaires organisent plus de 150 concerts étoilés chaque année.

Jusqu’à présent, cela peut sembler une très bonne entreprise dans laquelle investir, mais rien d’extraordinaire. Pourtant, le récent passage de Color Star Technology à la technologie blockchain devrait attirer l’attention des investisseurs.

Plus précisément, la société a annoncé un accord entre une filiale et Doman pour fournir une «prise en charge de la technologie blockchain» pour Color World APP, le «logiciel de plate-forme de divertissement interactif de Color Star».

D’accord, donc le communiqué de presse ne mentionnait pas exactement les NFT par leur nom. Néanmoins, le partenariat avec Doman est une avancée significative dans la blockchain.

Sauter sur le marché NFT

Selon le communiqué de presse, la nouvelle coopération Doman se concentrera sur «plusieurs domaines de la technologie de la blockchain, y compris la blockchain des droits d’auteur de divertissement, la blockchain de gestion des membres, et le développement et l’application de la blockchain communautaire interactive».

Cela seul pourrait être considéré comme un pas dans la direction générale des NFT. Mais ensuite, le 30 mars, la technologie Color Star a fait un bond encore plus grand dans le monde de la NFT.

Plus précisément, Color Star Technology a révélé qu’elle «développait une activité de jetons non fongibles (NFT) pour la production, la sortie et la promotion de NFT via sa filiale à 100%, Color China Entertainment».

Quels types d’objets ces NFT représenteront-ils? La réponse, comme indiqué dans le communiqué de presse, est «les droits d’auteur du réseau, les concerts, les vidéos d’artistes, les programmes télévisés, la musique, les collections de musées et les conceptions de produits exclusifs aux célébrités».

Dans l’ensemble, la technologie Color Star dit que «la convergence du contenu de divertissement avec NFT[s] est une combinaison idéale »et cette affirmation peut être justifiée. À tout le moins, cependant, les NFT et les passionnés de blockchain devraient commencer à s’intéresser aux actions CSCW alors que la société derrière elle poursuit ces entreprises ambitieuses.

Les plats à emporter

Comme vous pouvez le voir, la technologie Color Star est maintenant bien plus qu’une simple entreprise d’éducation artistique et de divertissement.

L’entreprise pourrait-elle devenir un concurrent majeur dans l’espace NFT? Seul le temps le dira. Néanmoins, l’action CSCW devrait continuer à être un nom intéressant à suivre pour les investisseurs.

