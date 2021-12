Égayez votre table de chevet avec une horloge intelligente Lenovo 2 et une ampoule intelligente pour seulement 25 $

Vous apprécierez de vous réveiller et de vous rendre avec ces gadgets

Chez Android Police, nous aimons les offres groupées bon marché qui peuvent vous aider à améliorer une interaction quotidienne autour de la maison, nous pensons donc que cette offre de Walmart offre une intersectionnalité et une valeur maximales.

La table d’appoint peut accueillir des routines aux deux extrémités de votre journée, donc si vous êtes toujours coincé avec ce réveil qui est avec la famille depuis les années 80 et cette vieille lampe, pensez à prendre l’horloge intelligente de deuxième génération de Lenovo – nous aimons son son et jetons un coup d’œil à son écran de 4 pouces, bien que vous n’ayez pas le support de charge sans fil dans cet emballage – et une ampoule LED Smart Color avec laquelle se connecte à l’application Lenovo Link, puis à Google Assistant. Fondamentalement. , vous pourrez demander à votre horloge d’allumer et d’éteindre votre lumière. C’est ce que j’appelle l’intégration !

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Une valeur de 85 $ et avec les ventes dites de la Cyber ​​Week le ramenant à 65 $, Walmart les a jumelés et les vend pour seulement 25 $ jusqu’à épuisement des stocks. Alors qu’est-ce que tu attends?

Achetez Lenovo Smart Clock 2 + Ampoule couleur

Comment déplacer vos photos et vidéos de Google Photos vers un Synology NAS

C’est moins encombrant que vous ne le pensez

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1229 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang