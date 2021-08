Egginton défend Yuki Tsunoda : les recrues ont des hauts et des bas

À mi-parcours d’une première campagne mitigée, le chef technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, a défendu les « hauts et les bas » de Yuki Tsunoda.

Arrivé sur la grille de Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn, Tsunoda a ramené son AT02 à la neuvième place et a été salué comme la « meilleure » recrue de Formule 1 depuis des années par le patron sportif de F1 Ross Brawn.

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a présenté le pilote japonais comme un futur champion du monde.

Cet air a changé au cours de la première moitié de cette campagne avec les erreurs de Tsunoda amenant Marko à lui dire que sa tête n’est pas seulement pour son casque, “mais aussi pour penser”.

Tsunoda est entré dans la pause estivale grâce à son meilleur résultat de la saison, un P6 en Hongrie, portant son total à 18 points.

“Si vous considérez n’importe quel pilote débutant en F1 qui a eu une longue carrière, il y a des hauts et des bas”, a déclaré Egginton à Autosport.

« Je me souviens de mon passage dans les équipes précédentes où au début de la saison avec un jeune pilote, il y avait un mélange d’exubérance et de malchance. Et avant de vous en rendre compte, vous en êtes à cinq courses et vous vous grattez la tête et vous vous demandez « qu’est-ce qui s’est passé là-bas ? ».

« Ce n’est pas inhabituel pour moi. C’est frustrant et difficile, mais ce n’est pas imprévu.

“Je pense qu’une partie de l’attention supplémentaire est sur le fait qu’il a eu une bonne course d’ouverture. La voiture est compétitive, puis les attentes augmentent, mais vous êtes toujours sur le même processus d’apprentissage.

“Si vous êtes concentré et vers l’avant quand cela arrive tout d’un coup, les points d’interrogation et les questions semblent être un peu plus intenses, mais pour moi, je ne vois rien d’anormal.”

Le talent de Tsunoda est tel que le jeune homme de 21 ans a rapidement gravi les échelons juniors de la course automobile.

Il n’est pas le premier à le faire, mais Egginton estime que ces jours-ci, c’est beaucoup plus difficile que lorsque Kimi Raikkonen, avec seulement 21 courses en monoplace à son actif, a fait irruption en F1.

“Évidemment, il n’est pas le premier avec [Felipe] Massa, Raikkonen, d’autres personnes comme ça le font », a déclaré Egginton.

“Ce qui est différent maintenant, bien sûr, c’est la complexité de la Formule 1. En termes de charge de travail des pilotes, il est difficile de faire des parallèles avec d’autres instances.

“Avec l’intensité de ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez à apprendre et aussi le rythme rapide du développement en F1 du côté de l’ingénierie et du développement de la voiture, cela rend les choses plus difficiles.

« Il n’y a pas si longtemps, vous pouviez avoir un FP1 un peu difficile et le récupérer en FP2. Maintenant, si vous manquez de temps de piste, vous avez du mal à y revenir.

« Si vous avez un pilote plus jeune dans la voiture, c’est encore plus difficile, car ce temps de piste a plus de valeur. Il se passe tellement de choses, mais [Yuki] est sur la courbe d’apprentissage, c’est une courbe raide et il fait un travail fantastique.