Eggoz nomme Samarth Wadhwa à la tête du marketing

Eggoz a nommé Samarth Wadhwa en tant que nouveau responsable marketing de l’entreprise. Dans son nouveau rôle, Wadhwa sera chargé de diriger la fonction marketing et de définir les stratégies à court et long terme de la marque.

Wadhwa apporte neuf ans d’expérience en marketing, gestion de marque, promotions de produits et marketing numérique à l’entreprise. Sa nomination à la tête du marketing est une décision stratégique d’Eggoz pour capitaliser sur le récent succès de l’entreprise et la vision de sa croissance, a déclaré la société dans un communiqué officiel. Auparavant, Wadhwa supervisait les rôles de marque et de marketing numérique chez Ford India Pvt Ltd. et Honda Motorcycle and Scooter India Pvt Ltd.

«C’est un honneur de faire partie d’Eggoz, la première marque d’œufs de ferme intégrée et axée sur le consommateur en Inde et de promouvoir sa mission de fournir des œufs sans produits chimiques entièrement intégrés à partir de fermes de tous les coins de l’Inde. Je suis convaincu que les produits, services et stratégies d’Eggoz le propulseront rapidement au sommet du paysage commercial indien. Je suis impatient de travailler avec l’équipe Eggoz et d’aider l’entreprise à prospérer sur le marché », a déclaré Wadhwa.

« Samarth est un expert dans le domaine du marketing ainsi qu’un penseur stratégique. Il fournit un ensemble varié de capacités et une richesse d’expertise pour aider Eggoz à se développer en Inde. L’enthousiasme et le dévouement de Samarth à son travail seront inestimables pour aider Eggoz à façonner et à développer de nouvelles opportunités. J’ai hâte que Samarth apporte une contribution stratégique au succès de l’entreprise », a déclaré Abhishek Negi, co-fondateur d’Eggoz.

