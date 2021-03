eGirls in the C-Suite: Le «  symposium prend d’assaut le capital-risque crypto

28 mars 2021 09: 06 & nbspUTC

Que devenez-vous lorsque vous croisez un chat, un Pokémon et un combattant de l’âge du fer? Un fonds de capital-risque, bien sûr!

L’une des énigmes les plus difficiles de la cryptographie est de déterminer ce qu’il faut prendre extrêmement.

Vendredi, l’association DeFi – un incubateur et accélérateur de startups financières décentralisées – a proclamé une liste de 11 nouveaux membres. Certains étaient prévisibles, comme le soutien de famille d’Oracle Chainlink et le pilier de VC Blockchain Capital, mais une désignation se démarquait en particulier: eGirl Capital, la menace des médias sociaux et personne de capital-risque enthousiasmé par une sous-culture Internet cornée.

La déclaration a encouragé un lourd soupir et une impression des yeux dans toute l’industrie:

Les membres d’eGirl, comme Degen Spartan, sont aussi bien connus pour leur examen convaincant des marchés extrêmement complexes de la cryptographie que pour la publication de contenus pornographiques non-entité mais animés pendant des semaines à la fois. Un membre – peut-être l’un des meilleurs et des plus heureux sur Twitter crypto – revêt le personnage des médias sociaux d’un Pokémon, Ditto, qui s’est déformé en un canapé afin que les gens s’assoient innocemment dessus. Le groupe de pierres de touche mémétiques animant ces nombreux morceaux comiques est trop usant pour résumer et probablement valoriser une étude anthropologique.

Bien que sa force soit facile de faire passer le groupe comme une blague trop absente de la normale, le t-rex de Jurassic Park est un animal de compagnie qui n’a pas été tenu en laisse, eGirl a été incluse dans certaines annonces de presse très médiatisées ces derniers temps. Le groupe a contribué à un cycle de financement de 4,9 millions de dollars pour le protocole de financement décentralisé Alchemix et a également annoncé des investissements dans Radicle & Unisocks. Ils libéreront le premier épisode d’une série de podcasts internes la semaine prochaine.

Quant à leur financement, dans un document de questions et réponses, ce journaliste a laissé entrevoir un chiffre avant la décision d’un comité de le supprimer et ne proposait aucun commentaire dans un effort pour paraître plus «mystérieux»; s’il est précis, il était incroyablement élevé.

Leur afflux sur la scène de l’investissement intervient pendant une période de professionnalisation et d’adoption institutionnelle de la crypto. Les fonds spéculatifs qui avant de décharger les crypto-monnaies en tant qu’escroquerie sont désormais localisés dans les bureaux de négociation. Les actifs deviennent si inintéressants que les fonds de retraite attribuent de l’argent dans des monnaies numériques.

Cependant, eGirl a fait en sorte qu’ils soient prêts et peut-être désireux de lancer une bombe à paillettes au milieu de l’affaire progressivement boutonnée. Comme l’a dit Pet3rpan, spécialiste du développement communautaire et de DAO:

«L’esthétique egirl / eboy est un gros baiser avec les principes traditionnels d’une culture des 10 dernières années, nous ne nous soucions pas que nous ne soyons pas cool.

Anon VCs, monnaie Anon, projets Anon

Les organisations de capital-risque à l’ancienne portent divers degrés d’utilité à un projet et de l’argent. Delphi Digital, par exemple, peut contribuer vigoureusement à l’architecture et à l’ingénierie de la tokenomique et des contrats d’un protocole. De nombreuses offres de savoir-faire en relations publiques et peuvent attirer une publicité importante.

Alors pourquoi quelqu’un travaillerait-il avec une organisation extrêmement peuplée d’anons? Et, de même, qu’est-ce que les anons pensent pouvoir apporter à la table?

« La crypto se produisait par un créateur anonyme avec un fort pseudonymat intégré au cœur du protocole Bitcoin et tous ceux qui l’observaient. Bitcoin est plus fort pour lui aussi », a déclaré Eva Beylin, l’un des rares membres « doxxed » d’eGirl et la directrice de The Graph Foundation. «Alors qu’egirl a capitalisé dans une grande variété de projets anon et non anon, anon funds qui finance des équipes anon peut contrer cette tendance et ramener les qualités de préservation de la vie privée que nous apprécions tous au plus profond de notre cœur.»

Scoopy Trooples, membre d’eGirl, qui est également un membre de l’équipe de base pour la procédure de portefeuille eGirl Alchemix, a noté que la participation d’eGirl était essentielle pour faire des idées et affiner le rêve plus large du projet. Dans un Tweet, ils ont également remercié eGirl pour avoir amorcé la liquidité, développé des relations d’initiés et fait la promotion du projet:

Ces aides sont dérivées en partie de la grande variété de parcours que représentent les différentes eGirls, et en partie des connaissances que tous les membres ont avec l’écosystème.

eGirl est dédié à la prise en charge des primitives décentralisées pour les applications et DeFi. Nous sommes des utilisateurs et contributeurs récurrents, nous savons donc de première main ce qui apporte de la valeur aux opérateurs et à la communauté. Aussi, mèmes et anime. ‘

À certains égards, leur émergence semble inévitable: si les VC traditionnels sont de plus en plus à l’aise d’investir dans des VC et des DAO, pourquoi les VC ne disparaîtraient-ils pas d’eux-mêmes?

«eGirl Capital n’est que le produit résultant d’un monde où les limites et limites traditionnelles sont enfin franchies», a déclaré le trader Twitter et le personnage loomdart. « Nous sommes régressifs à un système avec moins de mains courantes, et bien que cela puisse sembler effrayant, cela permet aux vrais talents de se démarquer, sans aucun lien historique. »

Il a suivi cette citation peu de temps après avec un message déplorant qu’elle sonnait trop abondante comme un «cri de guerre de la guerre des roses». Il était clair, cependant, qu’il le destinait.

eQueens

Bien qu’eGirl puisse être la première instance populaire d’un VC crypto tout-anon, ce ne sera pas la précédente. Compte tenu de leur longueur moyenne dans la dent, le groupe a pu obtenir des conseils pour les avatars de grenouilles innovants cherchant à former leurs organisations d’investissement, comptant des membres se tenant mutuellement responsables avec des rôles clairement définis et prenant le temps de développer des thèses d’investissement urbaines et à forte conviction.

«La nature d’un collectif anon décentralisé est naturellement d’être très ad hoc sur les choses. Bien que cela puisse fonctionner dans les premiers jours, les normes fondatrices et la structure organisationnelle du collectif aideront le groupe à se coordonner et à persister », ont-ils déclaré.

L’ironie, bien sûr, est qu’eGirl lui-même reste évidemment ad hoc. Lorsque ce journaliste a demandé s’il serait approprié de désigner un membre comme un «partenaire chez eGirl Capital», la question a déclenché une vague de débats de courte durée sur la question de savoir si «partenaire» implique des connotations légales et si le mot indirecte une hiérarchie formelle . Des membres différents peuvent même obtenir des réponses contradictoires quant à savoir si le groupe peut ou non faire attention à un VC dans l’intelligence traditionnelle:

«eGirl n’est pas un VC, nous sommes des Simps. Nous sommes un groupe de donateurs de base qui soutiennent des projets avec des visions et des côtés forts. eGirl comprend des chefs d’entreprise, des ingénieurs, des créateurs de mèmes, des chefs de produit, des analystes techniques et des investisseurs », ont-ils déclaré.

Alors, que se passe-t-il lorsque le groupe décide enfin de quoi il s’agit exactement? Quand la blague va aussi loin que possible, poussant les eGirls – que ce soit par méchanceté ou en raison de l’anonymat, de l’anime et des mauvais jeux de mots – dans les mêmes échelons élevés de réussite que les Alamedas et les Delphis du monde?

Ils ont obtenu une humble vision:

«D’abord, elle est une eGirl, puis elle développe une eWoman et une future eQueen.

